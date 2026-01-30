По результатам проверки боеготовности награждены бойцы 19-й мехбригады и журналисты "ВоенТВ"

Завершился один из этапов внезапной проверки Вооруженных Сил, которая проводится по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета Безопасности. Александр Вольфович посетил 19-ю механизированную бригаду, чтобы подвести итоги недельных испытаний.

Как сообщалось ранее, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход.

Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки - увидеть объективную картину.

Визит Александра Вольфовича начался с общения с личным составом. Госсекретарь интересовался, какие беспилотные летательные аппараты находятся на вооружении, умеют ли бойцы с ними справляться. Были и лирические отступления. Госсекретарь интересовался бытовыми вопросами и даже спрашивал, смотрели ли бойцы советский фильм "Офицеры".

После этого было построение на плацу и символическое торжественное мероприятие по завершению проверки боеготовности. Именно в этой бригаде были награждены отличившиеся бойцы.

Среди награжденных - три офицера 19-й отдельной механизированной бригады. По словам молодых людей, благодарности от госсекретаря - не только награда за их труд, но и мотивация на будущее.

"Такие проверки подтягивают нашу боевую подготовку. Это сказывается на подготовленности личного состава, рядового личного состава, контрактной службы, офицерского состава. Для всех это является большим рывком вперед", - отметил командир мотострелкового взвода 19-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси.

Во время общения c журналистами госсекретарь Совета Безопасности подвел промежуточные итоги проверки и дал свою оценку действиям 19-й отдельной механизированной бригады.

"Проверка проходила действительно в непростых погодных условиях. Началась с большого мороза. В ходе проверки были осадки: снег и ледяной дождь. Это влияло на ход выполнения поставленных задач, на ход контрольных занятий, которые сдавали гвардейцы. Порадовало, что личный состав бригады с поставленной Президентом задачей справился вполне достойно. Результаты, которые показали гвардейцы, все положительные", - рассказал государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

30 января госсекретарь посетил местные кузницы кадров операторов БПЛА уже не в рамках проверки боеготовности, но с учетом важности беспилотников на поле боя, им уделяется пристальное внимание. По соседству практикуются юные операторы и военнослужащие. Подход к обучению разный, но результат один - получить высококлассных специалистов.

Максим Константинов, замкомандира мотострелкового взвода 19-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси:

"Данное подразделение принимает участие во всех крупных учениях, включая совместное стратегическое учение "Запад-2025". Также оно обеспечивало проведение комплексной проверки одного из подразделений бригады, в ходе которой осуществлялась корректировка огня АГС-17. Что касается самой проверки, она прошла успешно, что было отмечено как членами комиссии, так и госсекретарем Совета Безопасности. Все подразделения, принимающие участие в проверке, были оценены положительно от таких моментов, как совершение марша комбинированным способом и до сдачи нормативов и огневой подготовки".

В ближайшее время, как рассказал госсекретарь Совета Безопасности, еще предстоит провести детальный анализ проверки. При этом Главнокомандующий каждый день интересовался ходом проверки, давал указания и корректировал те или иные мероприятия. Дальнейший ход проверки также пройдет под его личным контролем.

"Впереди у нас будет проверка других воинских частей Вооруженных Сил", - поделился Александр Вольфович.