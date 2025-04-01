По следам рекордной взятки - за топ-менеджером БелЖД задержали троих его подчиненных

Подробности громкого коррупционного дела на 3 млн долларов в сфере транспорта и коммуникаций.

1 апреля стало известно, что после ареста топ-менеджера Белорусской железной дороги за систематические взятки еще трое сотрудников организации задержаны с поличным. Этот момент попал на видео оперативной съемки, здесь же и валюта, которая была изъята у фигурантов.

По материалам ГУБОП и СК уже установлено - чиновники на протяжении трех лет получали от представителей коммерческих структур некое вознаграждение за благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БелЖД. Сумма полученных вознаграждений исчислялась десятками тысяч рублей.

Сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают выявлять противоправные деяния должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций. Ранее сообщалось о задержании одного из руководителей Белорусской железной дороги за систематическое получение взяток на общую сумму около 3 млн долларов. За топ-менеджером организации последовали трое его подчиненных, которых задержали с поличным в конце 2024 года.