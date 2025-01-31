По случаю победы на выборах в адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления. Так, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем обращении Александру Лукашенко отметил: "Ваша победа свидетельствует о доверии народа Вашей великой страны к Вашему руководству и достижениям на посту главы государства. Позвольте мне выразить стремление зимбабвийской стороны продолжать совместными усилиями укреплять и развивать двусторонние отношения. Я привержен укреплению дружбы между нашими странами и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран".