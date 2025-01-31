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По случаю победы на выборах в адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления
По случаю победы на выборах в адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления. Так, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем обращении Александру Лукашенко отметил: "Ваша победа свидетельствует о доверии народа Вашей великой страны к Вашему руководству и достижениям на посту главы государства. Позвольте мне выразить стремление зимбабвийской стороны продолжать совместными усилиями укреплять и развивать двусторонние отношения. Я привержен укреплению дружбы между нашими странами и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран".
С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил президента Алжира. Абдельмаджид Теббун выразил полное удовлетворение качеством дружественных отношений и сотрудничества, достигнутых между нашими странами. И выразил надежду, что они получат дальнейшее укрепление.
Также поздравление в адрес белорусского лидера поступило от руководства Королевства Эсватини.