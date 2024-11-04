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Победитель какого конкурса на "Дожинках" в Климовичах получит в качестве приза автомобиль
Автор:Андрей Ястребов
Климовичи - большая площадка для праздника тружеников села. Там проходит масштабная ярмарка, концерты. Поздравить хлеборобов Могилевщины приехали гости со всей страны.
Главная улица Климовичей на день стала пешеходной. В торговых рядах, растянувшихся на полкилометра, можно приобрести продукцию, а во время выступлений самобытных коллективов поводить хороводы.
На каждой из локаций представлены достижения районов
Впервые на "Дожинках" в этом году проводится конкурс подворий. Кстати, главный приз - автомобиль. Поэтому не скупятся хозяева на угощения. У каждой площадки своя фишка - оформление, репертуар.
В самом центре Климовичей вырос город мастеров
Здесь и вышивать научат, и ткать. Народные традиции - то, чем гордятся труженики села. Например, умельцы из Мстиславля - изготовлением печей. Это востребовано и сейчас, ведь многие семьи решаются переехать в деревню.
Татьяна Ковалева, народный мастер Беларуси (Хотимск):
"Если не знать твои корни, то, наверное, и крона засохнет. Поэтому обязательно надо знать свои истоки".
Выпечка, продукция мясокомбинатов, овощи и фрукты, мед - угощения бесплатные.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Несмотря на тяжесть условий этого года, наши аграрии добились прекрасного результата и по зерновым культурам, и по сахарной свекле. Год еще не закончился, но уже можно сказать, что будут рекордные показатели в молочном животноводстве. 8,5 млрд долларов экспорта аграрный комплекс обеспечит в этом году. Конечно, наши аграрии большие молодцы".
Местные коллективы целый день поддерживают настроение на концертных площадках. Вечером жителей Климовичей и гостей "Дожинок" ждет встреча с россыпью звезд эстрады и праздничный фейерверк.
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