Почему американцы стремятся взять контроль над Южным полушарием - подробности в "Клубе редакторов"

Как мы ломаем западную модель эскалации? Почему ситуация приближается к критической точке и почему американцы стремятся взять контроль над Южным полушарием? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.

А также к чему нас подталкивает суровая реальность? Для чего Запад формирует точки напряженности на границе и почему гегемонизм никуда не уходит?

Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

Общество

Клуб редакторовэксперты