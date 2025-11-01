3.70 BYN
Почему американцы стремятся взять контроль над Южным полушарием - подробности в "Клубе редакторов"
Автор:Редакция news.by
Как мы ломаем западную модель эскалации? Почему ситуация приближается к критической точке и почему американцы стремятся взять контроль над Южным полушарием? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.
А также к чему нас подталкивает суровая реальность? Для чего Запад формирует точки напряженности на границе и почему гегемонизм никуда не уходит?
