Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата

Беларусь призывает всех, кто обязан, взять на себя бремя исторической ответственности вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, реально действовать, а не высказывать озабоченность и вести политику двойных стандартов.

Как отмечают эксперты, решение глобальных задач по борьбе с изменениями климата невозможны в условиях санкций и ограничений.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Если международное сообщество и прежде всего коллективный Запад ожидает от России и Беларуси выполнения Парижских соглашений и в целом перехода на альтернативные, более экологичные источники энергии, то оно, безусловно, должно прекратить ставить палки в колеса развития наших национальных экономик и интеграции внутри Союзного государства просто потому, что все эти современные экологические технологии требуют достаточно существенного вложения средств".

По его словам, чтобы сохранить климат на планете хотя бы в том виде, в каком он существует на данный момент, страны должны чем-то жертвовать. "Это приносит проблемы для их экономики, создает дополнительную нагрузку на бюджеты. Если к этой нагрузке еще добавляется западное санкционное давление, прямо скажем, даже не давление, откровенный шантаж, недружественные меры, которые можно сравнить с военной агрессией, то это только осложняет ситуацию, - сказал Павел Фельдман. - Это заставляет перераспределять бюджетные ресурсы в пользу наиболее насущных статей, в том числе и военных, и экология уже откладывается в долгий ящик".

Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин отметил, что Беларусь не только сохранила свою природу, но и приумножает ее. Ведь зеленая политика в стране захватывает все сферы деятельности: экономику, здравоохранение, науку. "Все мероприятия закреплены в стратегические документах - в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси, Программе социально-экономического развития", - подчеркнул он.

Сергей Мелешкин:

"На предприятиях внедряются энергоэффективные технологии, снижаются объемы образования отходов, увеличивается количество их переработки, сокращаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Сегодня нет ни одного объекта, который бы строился и модернизировался без разработки и реализации мероприятий в экологической части. Также развивается электротранспорт, восстанавливаются болотные экосистемы, четко регулируется площадь лесных массивов. Беларусь сегодня активно развивает агротуризм, данное направление рассматривается как точка роста для многих регионов нашей страны".