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Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Беларусь призывает всех, кто обязан, взять на себя бремя исторической ответственности вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, реально действовать, а не высказывать озабоченность и вести политику двойных стандартов.
Как отмечают эксперты, решение глобальных задач по борьбе с изменениями климата невозможны в условиях санкций и ограничений.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Если международное сообщество и прежде всего коллективный Запад ожидает от России и Беларуси выполнения Парижских соглашений и в целом перехода на альтернативные, более экологичные источники энергии, то оно, безусловно, должно прекратить ставить палки в колеса развития наших национальных экономик и интеграции внутри Союзного государства просто потому, что все эти современные экологические технологии требуют достаточно существенного вложения средств".
По его словам, чтобы сохранить климат на планете хотя бы в том виде, в каком он существует на данный момент, страны должны чем-то жертвовать. "Это приносит проблемы для их экономики, создает дополнительную нагрузку на бюджеты. Если к этой нагрузке еще добавляется западное санкционное давление, прямо скажем, даже не давление, откровенный шантаж, недружественные меры, которые можно сравнить с военной агрессией, то это только осложняет ситуацию, - сказал Павел Фельдман. - Это заставляет перераспределять бюджетные ресурсы в пользу наиболее насущных статей, в том числе и военных, и экология уже откладывается в долгий ящик".
Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин отметил, что Беларусь не только сохранила свою природу, но и приумножает ее. Ведь зеленая политика в стране захватывает все сферы деятельности: экономику, здравоохранение, науку. "Все мероприятия закреплены в стратегические документах - в Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси, Программе социально-экономического развития", - подчеркнул он.
Сергей Мелешкин:
"На предприятиях внедряются энергоэффективные технологии, снижаются объемы образования отходов, увеличивается количество их переработки, сокращаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Сегодня нет ни одного объекта, который бы строился и модернизировался без разработки и реализации мероприятий в экологической части. Также развивается электротранспорт, восстанавливаются болотные экосистемы, четко регулируется площадь лесных массивов. Беларусь сегодня активно развивает агротуризм, данное направление рассматривается как точка роста для многих регионов нашей страны".
"Как следствие, Беларусь является сегодня примером другим странам, как от договоренности переходить к делу", - сказал член Совета Республики.
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