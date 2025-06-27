Почему Беларусь имеет колоссальное военно-стратегическое значение - обсудят в "Клубе редакторов"

"Посвященные знали, а интересующиеся догадывались, что между Беларусью и США никогда не прерывалась коммуникация. Есть треки, которые благоразумные страны никогда не заколачивают. В первую очередь это вопросы, которые связаны с безопасностью. Периодически высокие американские чиновники обращались к официальному Минску с определенными просьбами, которые мы либо удовлетворяли, либо нет. Мы действительно нацелены на диалог и конструктивные отношения, но вместе с тем мы всегда подчеркивали американским визави, что, насколько бы они не были сильны, Республика Беларусь - это субъектное государство и мы не собираемся ни на йоту поступаться принципами нашей внутренней и внешней политики", - подчеркнул Александр Шпаковский.