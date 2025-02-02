Почему Беларусь стала примером эффективной практической реализации ЦУР

Беларусь - пример эффективной практической реализации Целей устойчивого развития в стране. Об этом было заявлено 4 февраля на заседании Координационного комитета по реализации проекта международной технической помощи достижения ЦУР.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

"Беларусь является примером практической реализации положений программы, которые приняты. И лучшее свидетельство этого - результаты выборов Президента, когда белорусский народ оказал полную поддержку той стратегической линии, которую проводят Президент Беларуси Александр Лукашенко и правительство".

На 2025 год запланирован ряд таких социально-экономических проектов, как создание учебного пособия по устойчивому развитию, курсов переподготовки, проведение добровольных университетских обзоров по осуществлению устойчивых принципов, международных молодежных форумов, совершенствование системы оценки прогресса в реализации ЦУР.