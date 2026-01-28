Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Почему белорусы стали чаще выбирать Индию в качестве туристической страны

Беларусь и Индия активно работают над увеличением товарооборота, в планах кратно нарастить объемы. Ключевые направления - фармацевтика, техника БЕЛАЗ, удобрения. В перспективе появится сборочное производство МАЗ. Серьезно выросло и количество туристов.

Белорусам для поездки в Индию нужна виза, оформить которую можно и онлайн. Выдают ее на 30 дней, 1 год или 5 лет. "Белавиа" в Индию начала летать в 2023 году. Буквально каких-то 6 часов в небе - и вы уже в столице колоритной страны.

Индия привлекает своими песчаными пляжами на берегу океана, а также горным и религиозным туризмом. Жарче всего в Индии в мае, а самым прохладным месяцем считается январь. Это крупнейшая страна мира, занимает седьмое место по размеру территории, первое-второе - по количеству населения.

Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:

"Рейсы "Белавиа" сюда фактически полностью заполнены. Рассчитываем, что до конца 2026 года откроется уже второй рейс. Кроме того, "Белавиа" обсуждает возможность открытия рейсов не только в Дели, но и в другие города. Привлекаются также на эти маршруты граждане третьих стран".

Что до расширения географии, то как вариант - Мумбаи. Здесь расположены финансовые центры, а еще это столица Болливуда. Актеры индийского кино активно делают рекламу. Реклама Беларуси уже тоже есть, а после нее, уверены, обязательно последуют в Беларусь зрители-поклонники, ведь в Индии доверяют выбору кинозвезд.

Тадж-Махал

Региональный директор "Белавиа" в Азии Сабир Асланов рассказал, что за весь период деятельности на территории Индии "Белавиа" перевезла около 12 тыс. пассажиров, грузов (в основном это фармацевтика, текстиль) более чем 200 т.

Офис "Белавиа" в Индии занимался и открытием прямого рейса из Беларуси на остров Шри-Ланка. Летать начали 28 октября 2025 года, пока только по вторникам, но это значительно упростило маршрут ланкийцев. Ранее в Минск они летали через Дели, вместе с большим потоком студентов, которые учатся в Беларуси.

Интересный факт: каждый пятый врач на острове получил образование в Беларуси.

Отношение к туристам в Индии доброжелательное, в целом местные всегда улыбаются.

"Пять лет назад у меня были 90 % русские, армяне, украинцы, казахи и всего лишь 10 % белорусы. В последнее время, если брать 2025 год, то белорусов стало уже в два раза больше - 20 %", - рассказал гид по имени Сачин.

гид Сачин
Сачин

Если говорить об открытии новых горизонтов 2026 года, то это Иордания, Тунис, Вьетнам. Летать из Беларуси и к нам становится легче. Чтобы отпуск прошел без происшествий в таких контрастных странах, неблизких и по еде в том числе, не стоит забывать о банальных мерах предосторожности - соблюдать гигиену рук, покупать только бутилированную воду, сделать прививки и следить за ситуацией в целом. Сейчас же в аэропортах Азии усилен контроль после подтверждения первых случаев заражением вируса Нипах.

Разделы:

ОбществоВ миреТуризм

Теги:

БеларусьИндия