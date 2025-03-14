Почему добрушский фарфор часто называют белым золотом Беларуси?

Сфера промышленного туризма набирает силу. Все больше туристов изъявляют желание увидеть сложнейшие производства изнутри, оценить масштабы и технические возможности высокотехнологичных предприятий, примерить на себя привычные роли и профессии. Откликаясь на запрос извне, промышленные гиганты предлагают экскурсионные программы и не скупятся на мастер-классы и дегустации. Добрушский фарфор часто называют белым золотом Беларуси. Как опытные мастера выпускают фарфоровую классику и что увозят с собой любители путешествий - в сюжете из Гомельской области.

Белорусский фарфор - национальное достояние и бренд страны. Завод в Добруше - единственный производитель редкого эксклюзива. За месяц с конвейеров сходит около двух миллионов штук тарелок, чашек, сервизов с ярким красочным декором, оформлением в сдержанном стиле или в национальных традициях.

Массозаготовительный цех, формовочно-обжиговый, живописный. Туристам показывают весь процесс производства. Здесь, как в кулинарии, компоненты добавляют по рецепту, дробят, перемешивают, процеживают. Каждое изделие проходит как минимум через 7 пар рук. Далее тепловая обработка в 3 этапа.

От минимализма до красочных цветов и принтов. В поисках идеала вензеля, рисунки и тона художники, бывает, подбирают неделями. Ручная работа стоит дорого, умные машины упрощают задачу, но качество при этом не теряется.

Готовое изделие поступает на конвейер машины с цифровой печатью. В автоматическом режиме рисунок наносится на поверхность, затем закрепляется обжигом. После упаковки отгрузка в торговую сеть.