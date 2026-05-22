Почему дрон отклоняется от цели и может оказаться где угодно, рассказал эксперт

"В применении беспилотной авиации сам по себе маршрут может содержать ошибку. То есть мы должны понимать, что в любом случае это роботизированная техника. Она не идеальна, так же, как исполнители, которые управляют этими дронами - это, во-первых. Во-вторых, действуют средства радиоэлектронной борьбы. То есть меняется полетное задание, и дрон отклоняется от цели и может оказаться где угодно: будь то в Латвии, Литве, Финляндии, Чехии, Польше, Словакии и так далее. Беларусь, к сожалению, тоже не исключение в плане этих рисков. Мы обеспечиваем безопасность Беларуси, противовоздушная оборона работает надлежащим образом. К счастью, каких-то инцидентов удается избежать, но вместе с тем нужно понимать, что Республика Беларусь, не принимая участия в украинском конфликте, по сути, является прифронтовым государством".