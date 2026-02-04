Почему Индия не променяет Беларусь на ЕС, объяснил основатель известной компании JFK

В Беларуси активно следят за тем, что происходит в Индии. Как должны белорусы относиться к новости о заключенном соглашении Индии и Евросоюза - с настороженностью или принятием? Не планирует ли страна переформатироваться и перенаправить свои поставки, которые были в Беларусь, в страны Евросоюза? На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" основатель компании JFK (Индия) Джха Фул Кант.

"Те продукты, которые Беларусь может предлагать на индийском рынке, Евросоюз никак не сможет заменить, потому что белорусская сторона продает очень много удобрений Индии. Европейцы сами покупают у Беларуси удобрения, то что они могут сделать в этом плане? В Беларуси очень много других сельскохозяйственных продуктов, которые в Индии имеют большие перспективы. Евросоюз никак не может сравниться с Беларусью в аграрном секторе", - полагает собеседник.

Основатель индийской компании JFK отметил, что в Беларуси также сильная оборонная промышленность. Помимо этого, в Индии всегда не хватает дерева, а белорусское государство производит много качественной мебели. "То, что Индия подписала договор с ЕС, то к рынку Индии и Беларуси это не имеет никакого отношения. Европейский союз может оказывать только посреднические услуги, но им нечего предложить из того, что покупает Индия. Конечно, они могут продавать удобрения, какую-то военную технику, но Беларусь в этих делах конкурентнее", - пояснил сложившуюся ситуацию гость интервью.

Джха Фул Кант признался, что работает с Беларусью в удовольствие. Для него коммерция - это не только доходы, это еще и наслаждение от работы, и то, что он получает от Беларуси, его полностью устраивает.