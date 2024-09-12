Почему хозяйства Витебской области решились на эксперимент по выращиванию сои

На севере Беларуси провели аграрный эксперимент. В хозяйстве "Мазоловогаз" занялись возделыванием сои.

Эта культура крайне требовательная, но уборочная показала, что вся проделанная работа не напрасна. Белорусские аграрии дали свой уверенный ответ импорту.

На полях в Витебском районе - время уборки сои. И если для юга страны - это уже привычная культура, то для севера - скорее экспериментальная. Выращивают всего несколько хозяйств. Одно из которых "Мазоловогаз".

Здесь освоили точное земледелие, внедряют перспективные подходы в животноводстве. И вот очередной эксперимент - вырастили сою. Культура крайне прихотливая - требует технологичного подхода. И не терпит капризов погоды. В этом сезоне, говорят аграрии, все сложилось. К уборке 100 га.

По словам заместителя гендиректора УП "Витебскоблгаз" Константина Почепко, 2024 год для сои по Витебской области идеальный. "Какие мы сделали выводы: это осеннее внесение глифасатов, и самое главное - идеальное выравнивание почвы", - подчеркнул он.

Технологию выращивания изучили, учли нюансы по севу, уходу, и теперь планируют увеличить посевные площади. Закупили специальные жатки, которые позволяют минимизировать потери и улучшают качество уборки.

Александр Шлеперов, тракторист-машинист Городокского РГС УП "Витебскоблгаз":

"Жатки новые. Называется "жатка низкого среза". Она копирует полностью рельеф. Порядка 5 см от земли. На высоте этого среза идешь и убираешь. В уборке легко. Практически, как и горох или кукуруза".

Белорусский ответ импорту

На эксперимент пошли не забавы ради. Сою закупали за рубежом. Переплачивали. А потом решили дать свой ответ импорту - попробовали вырастить культуру на своих полях. Соя - незаменимый источник белка для животных. Один из главных компонентов для производства комбикорма. В хозяйстве свое производство. Машины с полей идут прямиком на завод.

Вадим Михаленок, замначальника управления УП "Витебскоблгаз":

"Вся соя с полей идет на сушилку, далее - на склад и на завод, а оттуда экструдированная соя идет на комбикормовый завод. Это импортозамещение. И свое дешевле".

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:

"Есть задачи и поручения главы государства по обеспечению белком собственного производства наше животноводство и птицеводство. Это маленькие шаги, которые мы развиваем. Есть, конечно, над чем поработать и технологические моменты совершенствовать. Перспективы у этой культуры есть в нашей стране".