Почему колледжи стали популярнее вузов и как интерактивные карты помогают поступающим

"Я это связываю с высокой практикоориентированностью колледжа, с системностью проведения профориентационной работы, с включенностью в этот процесс организаций заказчиков кадров, в их высокой заинтересованности в наших абитуриентах" , - сказала Александра Петрова.

В 2025 году появились интерактивные карты для поступающих в колледжи. Это визуализация ежегодных сборников для поступающих, они обновляются ежегодно. "В этом году мы ее визуализировали, сделали привычной для наших пользователей, которые привыкли получать информацию с помощью Google карт, Яндекс карт. Нажав на определенный регион, на определенную метку колледжа, вы получаете ту же информацию, что и из сборников, размещенных на сайте Министерства образования. Визуализированная карта предполагает современному абитуриенту привычный путь использования гаджета", - поделилась Александра Петрова.