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Почему колледжи стали популярнее вузов и как интерактивные карты помогают поступающим
В 2025 году конкурс в колледжи оказался выше, чем в вузы. О причинах роста, востребованных профессиях, внедрении международного опыта рассказала замначальника Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Александра Петрова в "Актуальном интервью".
"Я это связываю с высокой практикоориентированностью колледжа, с системностью проведения профориентационной работы, с включенностью в этот процесс организаций заказчиков кадров, в их высокой заинтересованности в наших абитуриентах", - сказала Александра Петрова.
На сегодняшний день востребованы специалисты машиностроительного, строительного блока, специалисты в сельском хозяйстве, легкой промышленности. В медицине и педагогике актуальны профессии медицинской сестры, учителя начальных классов, воспитателя дошкольных учреждений образования.
В 2025 году появились интерактивные карты для поступающих в колледжи. Это визуализация ежегодных сборников для поступающих, они обновляются ежегодно. "В этом году мы ее визуализировали, сделали привычной для наших пользователей, которые привыкли получать информацию с помощью Google карт, Яндекс карт. Нажав на определенный регион, на определенную метку колледжа, вы получаете ту же информацию, что и из сборников, размещенных на сайте Министерства образования. Визуализированная карта предполагает современному абитуриенту привычный путь использования гаджета", - поделилась Александра Петрова.