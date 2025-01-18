Почему некоторые ждут день инаугурации Трампа с опаской - в рубрике "Таблица Менделевой"

Дата 20 января, которую некоторые ждут, как начало новой эры в американской политике, все больше становится днем Х. И чем ближе к инаугурации Дональда Трампа, тем больше центр Вашингтона становится похож на выставку металлических ограждений. Как США готовятся к юбилейной в истории церемонии?

20 января - день инаугурации Трампа. Церемония станет юбилейной, 100-й, в американской истории. Прощальные речи американских политиков и подготовка к смене курса. Чему быть? Чего не миновать?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.



Грядущий понедельник в Штатах день тяжелый. В полдень по местному времени (20:00 по Минску) будущий лидер Америки произнесет присягу, выступит с речью, после чего примет участие в торжественном параде. Примечательно, что впервые в истории США ритуал пройдет с приспущенными флагами из-за траура по случаю смерти бывшего американского президента Джимми Картера. Атмосфера тревожная. Для обеспечения безопасности в Вашингтоне планируют привлечь 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов, уже возведено 48 км высокого временного ограждения и созданы КПП для пропуска зрителей. Байден уже попрощался с американцами. Прошедшие 4 года он записал себе в плюс. Не привел конкретных примеров, зато обрушился с критикой на олигархов.

Джо Байден, президент США:

"Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием, которая в буквальном смысле угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам и равенству возможностей для продвижения каждого вперед. Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда прикрывается ложью, которую рассказывают ради власти и наживы".

Впрочем, сами американцы донкихотство Джо не оценили. И самостоятельно подвели итоги его правления. По данным соцопроса, более половины считают, что пребывание Байдена на посту главы США запомнится в негативном ключе. 17 % уверены, что эта администрация "ниже среднего", 37 % назвали ее "плохой". Угодил в крайне неловкую ситуацию во время своей прощальной речи и госсекретарь США. Самовосхваление Блинкена прервали крики пропалестинской протестующей, которую быстренько вывели из зала.

"Вы кровавый госсекретарь! Вы навсегда останетесь в людской памяти как чертов министр геноцида. На ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей", - выкрикивала женщина в зале.

Попрощался и советник Байдена по нацбезопасности, сделав двусмысленное заявление. Салливан на своем, как ожидается, последнем выступлении на брифинге для СМИ в Белом доме допустил неожиданные события в ближайшие дни.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

"Напоследок скажу лишь, что это, надеюсь, мой последний выход перед вами, по крайней мере в обозримом будущем. И я это не в плохом смысле. Единственно, что может меня сюда вернуть, это если в ближайшие несколько дней случится нечто непредвиденное. Что, как вам известно, вполне возможно".

Территориальные амбиции, эпатаж и крупные сделки. Избранный президент США планирует издать более 100 указов в день своей инаугурации. Сотрудники агентства Anadolu уточняют, что в свой первый рабочий день в Белом доме Трамп готовит к изданию документы, связанные с развитием энергетики, безопасности границ, депортации.

В Мексике к такому развитию событий уже подготовились. В городе Тихуана, который граничит с США, объявлен режим ЧС из-за возможного прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из Штатов. Но, не теряя надежды, очередной караван мигрантов все же отправился из южной Мексики в сторону США.

Подготовила "ответ" администрации Трампа в случае, если американцы решат ввести товарные пошлины (из-за отказа Канады стать 51-м штатом) Канада. Тревожатся и жители Гренландии. Напомню, Дональд Трамп решил прикупить остров. Не для себя, конечно, а для того, чтобы "снова сделать Америку великой".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Все, что Дональд Трамп и члены его команды сейчас анонсировали и говорили с момента избрания и до 20 января, это нельзя воспринимать как какие-то однозначные гарантии и обещания, поскольку уже, к примеру, у нас тут сильно подвинулись сроки регулирования конфликта по Украине. Сначала начинали они свои анонсы с одного дня, сейчас уже три месяца прошло. Так что, что он будет делать на самом деле, как он это будет делать, мы узнаем после 20-го, когда он действительно вступит в полномочия. И чем ближе день инаугурации, тем уже осторожнее Трамп в своей риторике. Сейчас, конечно же, все наблюдают с нетерпением за рассылкой приглашений на инаугурацию".