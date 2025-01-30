Почему нельзя откладывать вопрос с земельной амнистией

В конце 2024 года белорусам продлили возможность узаконить самовольно занятые участки. Госконтроль курирует земельную амнистию, отслеживает, как движется процесс. Ведь важно не только определить нарушителей и призвать их к порядку на участках и в документах, но и избежать чрезмерной нагрузки на исполнителей. Об этом говорили в проекте "На контроле Президента".

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием госсобственности Комитета госконтроля Беларуси:

"Первая группа - где объекты недвижимости полностью расположены на самовольно занятых участках. У нас их остается 11 тыс. Вторая группа - где объекты частично расположены на самовольно занятом участке. Их у нас 55 тыс. Учитывая те темпы, которые были в работе по этим двум группам, нам нужно в несколько раз ускоряться".

"Нужно работать с людьми на местах всем властям, чтобы лица быстрее определялись: узаконивают они или отказываются от объектов и будет сносить их, - обозначил Николай Зеньчик. - Это нужно для того, чтобы мы могли равномерно распределить нагрузку на все органы власти".

Словом, в последний вагон земельной амнистии прыгнуть вряд ли получится. Даже без очередей это дело растягивается на нескольких месяцев. Если максимально отложить решение, можно не успеть оформить все бумаги.

"Порядок на Земле должен наводиться в том числе и таким образом. Это все систематизация, это приведение в соответствие - так в любых цивилизованных странах происходит, - отметил начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Баешко. - Мы понимаем, что эта работа необходима, мы ее доведем до конца, и все факты самовольного занятия будут устранены. Назад мы уже не отступим, это будет несправедливо по отношению к тем, кто провел легализацию, платил средства".