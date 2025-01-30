Стать хозяином на своей земле - как на участке для огородов строят дома законно

В конце 2024 года в Беларуси продлили земельную амнистию, которая дает возможность узаконить самовольно занятую землю. И речь не только про забор не на своем участке.

"Есть, например, земля, которая предоставлялась ранее для огородничества, для личного подсобного хозяйства, где нельзя было поменять целевое назначение под какие-то капитальные строения. Но сейчас это возможно законодательно. Это разрешено, когда люди еще не нарушили законодательство, но хотят на своем таком участке построить жилой дом", - заметила начальник управления землеустройства Жлобинского райисполкома Елена Якубовская.

Но есть случаи интересные. Например, жителю д. Большие Роги Виктору Машкевичу участок когда-то достался от матери. Родительский дом возвели поодаль, а эти сотки отвели под огород. Казалось бы, земли много, отчего бы и свой отдельный домик не построить. Уже после хозяин узнал, что на арендных сотках, предназначенных для овощеводства, капитальные строения попадают под запрет.

Виктор Машкевич:

"Когда я уже на сына переоформил дом, здесь начал строиться не в аренду. Все в бумагах оформил, все как положено. Но, тем не менее, нельзя строить на фундаменте. Я не знал, а когда начал оформлять, сказали "нет".

Соседи в свое время выкупили участки, рассчитанные под огородничество, упредив возможные сложности. Виктор момент упустил. Вот и получилось - дом стоит, зарегистрировать его невозможно. Тут или сносили, или ставь на колодки для временных построек, объясняет хозяин. Если бы не земельные инновации и вправду пришлось бы все сравнять с землей, а так мечты о своем отдельном домике в деревне стали явью.

"Я выкупаю участок в частную собственность и одновременно провожу легализацию дома. За все платить надо. Зато сейчас даже электроэнергию можно проводить. А до этого не было, сосед помогал", - поделился Виктор Машкевич.