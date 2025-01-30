На контроле Президента | Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить документы 30.01.2025

Белорусов призывают активнее принимать решения касаемо земельной амнистии. Напомним, она продлена ещё на три года. Речь о нарушениях границ участков. И такой "самозахват" можно узаконить без строгих санкций и судов, попросту выкупив занятые сотки. При этом граждан предупреждают: подпадающих под земельную амнистию много. Это создаёт нагрузку на госорганы. Отложив решение на последние месяцы, можно не успеть оформить все бумаги.