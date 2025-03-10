Почему несколько районов Минска остались без воды

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В районах Минска - Копище, Новая Боровая, поселок Озерище - нет воды, а в Уручье подтопило дороги. Причиной стало повреждение строительной организацией водопроводной сети.

Сейчас повреждение локализовано, давление в водопроводной сети восстанавливается.

Алексей Осипов, мастер по ливневой канализации ГП "Ремавтодор Первомайского района г. Минска":

"Залитие началось по причине утечки в водопроводной сети. Сотрудниками Минскводоканала было произведено перекрытие холодного водоснабжения. Силами Ремавтодора Первомайского района производилось устранение подтопления проезжей части путем прочистки ливневых решеток и дождевой канализации".

"При строительстве магистрального водовода произошла течь за пределами производственных работ, в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы", - сообщил начальник ССУ-2 управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Сергей Сузин.