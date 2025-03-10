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Почему несколько районов Минска остались без воды
В районах Минска - Копище, Новая Боровая, поселок Озерище - нет воды, а в Уручье подтопило дороги. Причиной стало повреждение строительной организацией водопроводной сети.
Сейчас повреждение локализовано, давление в водопроводной сети восстанавливается.
Алексей Осипов, мастер по ливневой канализации ГП "Ремавтодор Первомайского района г. Минска":
"Залитие началось по причине утечки в водопроводной сети. Сотрудниками Минскводоканала было произведено перекрытие холодного водоснабжения. Силами Ремавтодора Первомайского района производилось устранение подтопления проезжей части путем прочистки ливневых решеток и дождевой канализации".
"При строительстве магистрального водовода произошла течь за пределами производственных работ, в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы", - сообщил начальник ССУ-2 управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Сергей Сузин.
Сейчас на месте работает техника и принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления дорожной части.