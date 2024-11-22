Почему Новополоцк стал бонусным городом на маршруте "Марафона единства"

По просьбам трудящихся. Новополоцк стал бонусным городом на маршруте "Марафона единства". В город нефтяников акция привезла эксклюзивную программу. Беспрецедентный случай, когда марафоном не завершают, а начинают рабочую неделю. Особенно символичное совпадение в канун старого Нового года. Как встретишь - так и проведешь. Когда все белорусы особенно нуждаются в поддержке и домашнем уюте, марафон дарит уверенность в том, что вместе мы - сила.

Город-бонус. Похоже, такое звание исторически закрепилось за младшим братом Полоцка - Новополоцком. Не цветущим в это время года, зато основательным по экономическим показателям.

Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:

"В Новополоцке занятость населения большая в экономике и во всех других направлениях. Мы ответственно относимся к молодым специалистам, принимаем все меры, чтобы они у нас в городе закреплялись, создаем условия, комфортные для того, чтобы они и на работе успешно себя реализовывали, и создавали семьи, и у нас в городе оставались".

Гордость за свой город - это хорошо, но еще лучше, когда на передовой - целая страна. Беларусь хоть и молодое независимое государство, но все же за короткое время успело опередить классических участников гонки. Там, где не хватает ресурсов, хватает ума. Достаточно посмотреть за горизонт глазами Национальной академии наук.

Алексей Труханов, академик-секретарь НАН Беларуси:

"Беларусь может гордиться тем, что мы не только атомная держава, не только космическая, но и антарктическая держава. Начиная с 2006 года, при поддержке главы государства осуществляется систематическая деятельность по исследованию этого белого континента. Действительно, это уникальный континент. И уже сегодня можно утверждать, что действует 17-я Белорусская антарктическая экспедиция".

Полифония марафона была бы неполной без концертной программы. Об этом тоже позаботились организаторы и привезли лучших. Президентский оркестр 14 января срезюмирует забег в Новополоцке концертом "Если едины мы".

Единство - это еще про настоящие чувства быть нужными друг другу, особенно в Новый год, пусть даже по старому стилю.