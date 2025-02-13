Почему Острошицкий Городок называют ароматным агрогородком

Острошицкий Городок - агрогородок талантливой молодежи, где есть даже свой кофейный бренд, а еще арт-пространство современных белорусских художников и скульпторов.

Полина Бондаренко - учитель истории Острошицко-Городокской средней школы, она познакомила ближе с этим интересным населенным пунктом.

"Острошицкий Городок - моя малая родина, здесь мои корни и моя семья. Закончив местную школу в 2012 году, я поступила на исторический факультет БГУ. Закончила его с отличием и пришла работать в родную школу. И уже 8 лет тружусь на благо нашего учреждения образования", - рассказала о себе Полина Бондаренко.

Полина Бондаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cefd1f-8f81-4654-8536-0f8b32bb622c/conversions/87fd0b67-6ad4-4231-8b71-65112c6439ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cefd1f-8f81-4654-8536-0f8b32bb622c/conversions/87fd0b67-6ad4-4231-8b71-65112c6439ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cefd1f-8f81-4654-8536-0f8b32bb622c/conversions/87fd0b67-6ad4-4231-8b71-65112c6439ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cefd1f-8f81-4654-8536-0f8b32bb622c/conversions/87fd0b67-6ad4-4231-8b71-65112c6439ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Полина Бондаренко

Острошицкий Городок - край с богатой историей. Например, в честь 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии, а так же воинов 5-й гвардейской танковой армии, которые освобождали Острошицкий Городок и Минск в июле 1944 года, установлен на въезде в агрогородок памятник "Танк на пьедестале".

Школа тесно сотрудничает и с Республиканской детской больницей медицинской реабилитации, которая направлена на предупреждение инвалидности и реабилитацию детей-инвалидов. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа медицинского, психологического и педагогического профилей.

Есть и храм Преображения Господня в Острошицком Городке, который является духовным и историко-культурным центром. Он объединил людей и сохранил традиции православия. Храм был построен в 1942-1943 годах и с тех пор никогда не закрывался.

Творчеством, причем самым разнообразным и необычным, в Острошицком Городке можно заниматься в Школе искусств "Центр современного искусства "Кайрос". Это арт-резиденция для профессиональных художников, а также выставочная галерея, скульптурный парк и центр творчества для детей и взрослых.

Агрогородок является не только творческим и историческим, но и ароматным. Почему? Потому что на всю округу раздается аромат кофе. Здесь работает семейное предприятие под слоганом "Лучший кофе - свой кофе" по лучшим традициям обжарки кубинского мастера.

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Острошицкий Городок - место, где каждый может получить качественное образование, надежную социальную защиту, заниматься спортом и находить культурный досуг.