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Почему Острошицкий Городок называют ароматным агрогородком
Острошицкий Городок - агрогородок талантливой молодежи, где есть даже свой кофейный бренд, а еще арт-пространство современных белорусских художников и скульпторов.
Полина Бондаренко - учитель истории Острошицко-Городокской средней школы, она познакомила ближе с этим интересным населенным пунктом.
"Острошицкий Городок - моя малая родина, здесь мои корни и моя семья. Закончив местную школу в 2012 году, я поступила на исторический факультет БГУ. Закончила его с отличием и пришла работать в родную школу. И уже 8 лет тружусь на благо нашего учреждения образования", - рассказала о себе Полина Бондаренко.
Острошицкий Городок - край с богатой историей. Например, в честь 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии, а так же воинов 5-й гвардейской танковой армии, которые освобождали Острошицкий Городок и Минск в июле 1944 года, установлен на въезде в агрогородок памятник "Танк на пьедестале".
Школа тесно сотрудничает и с Республиканской детской больницей медицинской реабилитации, которая направлена на предупреждение инвалидности и реабилитацию детей-инвалидов. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа медицинского, психологического и педагогического профилей.
Есть и храм Преображения Господня в Острошицком Городке, который является духовным и историко-культурным центром. Он объединил людей и сохранил традиции православия. Храм был построен в 1942-1943 годах и с тех пор никогда не закрывался.
Творчеством, причем самым разнообразным и необычным, в Острошицком Городке можно заниматься в Школе искусств "Центр современного искусства "Кайрос". Это арт-резиденция для профессиональных художников, а также выставочная галерея, скульптурный парк и центр творчества для детей и взрослых.
Агрогородок является не только творческим и историческим, но и ароматным. Почему? Потому что на всю округу раздается аромат кофе. Здесь работает семейное предприятие под слоганом "Лучший кофе - свой кофе" по лучшим традициям обжарки кубинского мастера.
Острошицкий Городок - место, где каждый может получить качественное образование, надежную социальную защиту, заниматься спортом и находить культурный досуг.
Полина Бондаренко призналась, что Острошицкий Городок - это дом, где она счастлива и где может реализовывать свои мечты.