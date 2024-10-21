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Почему профсоюз Беларуси предложил сохранить все пособия работающим пенсионерам
15 октября состоялось совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко, на котором обсуждались вопросы социальной поддержки населения.
По его итогу было принято решение относительно работающих пенсионеров. Пришли к соглашению, что необходимо полностью сохранять пенсию работающим лицам, достигшим пенсионного возраста. Об этом решении подробно рассказал зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр Щекович.
"Эта история началась не с того дня. Профсоюзы Беларуси уже давно поднимали такой вопрос. Тем более в стране существует нехватка кадров на рабочих местах, именно востребованных кадров. Мы давно говорили, что есть несправедливость", - заявил зампредседателя.
По словам эксперта, профсоюзы предлагали несколько пунктов. Во-первых, пенсия - это то, что человек заработал. То есть деньги и пособия, заработанные на протяжении своей жизни, поэтому их нельзя забирать, даже ни одной копейки. Во-вторых, пенсионер терял коэффициентность, потому что на пенсию влияют стаж работы и заработная плата.
"Те люди, у которых была выше заработная плата, у них был и выше чем 1,3 коэффициент, а потом все, что свыше этой цифры, человек просто терял. Он приходил на работу, работал, платил налоги, отчислял взносы в пенсионный фонд, но эти деньги ему не доплачивались", - объяснил Александр Щекович.
Он отметил, что в таком случае была несправедливость, поэтому Александр Лукашенко поддержал предложение профсоюзов Беларуси искоренить эту неправильность. "Благодаря указу Президента Беларуси эту несправедливость уберут. И работники, которые получают пенсию, будут получать ее в полном объеме", - проинформировал зампредседателя.
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