Почему секретная информация напугала оппозицию в Словакии и провалила попытку сместить Фицо

23 января в Словакии состоялось экстренное заседание Совета безопасности. На нем обсуждали секретный доклад о подготовке американцами попытки госпереворота. Ранее сообщалось, что в Словакии работает так называемая группа иностранных экспертов.

Во вторник, 21 января, словацкая оппозиция на специальном заседании парламента предприняла неудачную попытку вынести вотум недоверия правительству Роберта Фицо.



Инициатором стал лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка. Он обвиняет премьер-министра в проведении политики, которая отдаляет Братиславу от ЕС и НАТО. Особое негодование у оппозиции вызывают поездки Фицо, как выразился Шимечка, к диктаторам с целью установить мир во всем мире.

Фицо обвинения оппозиции парировал. Они в ходе спецзаседания стали интерлюдией перед выступлением премьера. Политик заявил, что выступит с докладом, подготовленным словацкой разведывательной службой, в связи с чем заседание не может продолжаться в открытом формате. Услышав слова "секретная информация", оппозиция спешно покинула зал. Свое поведение ее члены назвали протестом. Но после того как стало известно о содержании доклада Фицо, становится понятно, что у оппозиции был иной повод сбежать.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я не могу называть имена, не могу обсуждать обстоятельства. Но я могу с полной серьезностью заявить, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится к захвату правительственных зданий, препятствованию исполнению правительственных полномочий и сотрудничеству в этих действиях с иностранными структурами".

Фицо отметил, что в Словакии работают иностранные специалисты, которые приложили руку к событиям и в Грузии, и к украинскому Майдану. Слова политика подтверждает грузинский премьер Кобахидзе. Он заявил, что происходящие в Словакии процессы, которые описывает Фицо, абсолютно идентичны тому, что происходит в Грузии.

"Я могу подтвердить, что в Словакии находится группа экспертов, которые принимали активное участие в событиях в Грузии и на Майдане в Украине. Эта группа финансируется из разных источников. Я приветствую решение президента Трампа прекратить финансирование этих безрассудств в Европе, которые серьезно угрожают демократии. И я надеюсь, что их финансирование будет прекращено, и такие группы не смогут вести подрывную деятельность на территории Словакии", - выразил уверенность премьер-министр Грузии.

Словацкий премьер заявил, что в нормальном демократическом, правовом государстве силы безопасности справедливо вмешаются в подобные ситуации, ведь они влекут за собой нарушение закона, безвластие, политический хаос.

"Я хотел бы обратиться к гражданам Словацкой Республики. Ситуация действительно серьезная, чрезвычайно серьезная. Именно поэтому в ближайшие часы, в ближайшие дни мы будем следить за развитием событий секунда в секунду. Мы следим, мы говорим, мы ищем решения, но мы не позволим подорвать страну только потому, что оппозиция неспособна и боится честной политической конкуренции, боится ее", - подчеркнул Роберт Фицо.

Словацкий майдан затевается с целью изменить расклад политических сил в стране, не прибегая к парламентским выборам. То есть большинство граждан в буквальном смысле пытаются лишить права самим определять судьбу своей родины. Это требует неотложных мер Братиславы.

Экстренное заседание Совбеза Словакии

Коротко о результатах экстренного заседания Совбеза. По словам министра внутренних дел Эштока, планируется утвердить порядок действий, которые призваны предотвратить в стране цветную революцию.

Тибор Гашпар, вице-спикер парламента Словакии:

"Будет рассмотрен вопрос об усилении защиты зданий и усилении мониторинга некоторых объектов, особенно критической инфраструктуры. Что касается собраний, то, вероятно, будет просьба к министру внутренних дел обеспечить наличие достаточных ресурсов и возможностей, отсутствие конфликтов и провокаций, а также обеспечение безопасного проведения мероприятий".