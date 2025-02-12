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Почему Трамп скинул дорогостоящий украинский конфликт на Европу, предположил Константин Придыбайло
На встрече в Эр-Рияде, где пройдут переговоры США и России по Украине, будет присутствовать официальная российская делегация. О предстоящей дискуссии высказал мнение специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.
"Очень интересно будет посмотреть, как будут проходить переговоры в Саудовской Аравии. Мы уже знаем, что говорить будут в первую очередь Россия и США, а потом уже о чем-то расскажут Украине", - считает он.
По словам корреспондента, кто это будет делать - одни США либо вместе с Россией, кому будут докладывать, пока толком неизвестно, но Зеленский отправился куда-то в сторону Саудовской Аравии.
От России едет глава МИД Сергей Лавров, от Штатов - спецпредставитель по Украине и России.
Константин Придыбайло выразил сомнение, что на переговоры поедет сам американский президент Дональд Трамп, хотя от него можно ожидать чего угодно. "Именно вот это "что угодно" и произошло по отношению к Европе. Трамп скинул балласт - ненужный дорогостоящий конфликт - на Европу. Хотя кто виноват в том, что все произошло? Я считаю, что в первую очередь именно европейские страны", - подытожил эксперт.