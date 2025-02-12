Почему Трамп скинул дорогостоящий украинский конфликт на Европу, предположил Константин Придыбайло

На встрече в Эр-Рияде, где пройдут переговоры США и России по Украине, будет присутствовать официальная российская делегация. О предстоящей дискуссии высказал мнение специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

"Очень интересно будет посмотреть, как будут проходить переговоры в Саудовской Аравии. Мы уже знаем, что говорить будут в первую очередь Россия и США, а потом уже о чем-то расскажут Украине", - считает он.

По словам корреспондента, кто это будет делать - одни США либо вместе с Россией, кому будут докладывать, пока толком неизвестно, но Зеленский отправился куда-то в сторону Саудовской Аравии.

От России едет глава МИД Сергей Лавров, от Штатов - спецпредставитель по Украине и России.