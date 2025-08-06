Почему в Беларуси изменились ПДД в отношении средств персональной мобильности

Масштабные изменения ждут владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес и всего того, что юридически называется средствами персональной мобильности. Обновленные нормы сбалансированы так, чтобы учесть интересы всех участников движения и повысить безопасность на дорогах.

Нововведения вступают в силу с 1 сентября. В правилах закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части, что позволит снизить аварийность. Это связано с тем, что за последние несколько лет количество подобных ДТП резко возросло. Только за последние 2 года инцидентов около 900. Именно травматизм и стал причиной изменений в законодательстве.