Почему в Беларуси вдруг возникла проблема нехватки экскурсоводов и какие решения предлагаются

Всегда с душой и, главное, по делу о Беларуси рассказывают экскурсоводы. В следующее воскресенье у них профессиональный праздник.

Профессия на пике. Поток желающих узнать Беларусь поближе растет. Только российских туристов приехало на 15 процентов больше. В прошлом году возникла проблема нехватки экскурсоводов.

Наши музеи работали буквально на износ. Только в Хатыни и Брестской крепости побит доковидный рекорд. Порог каждого комплекса переступили по 600 тысяч туристов. И это только те, кто купил билеты в музеи.

В диалог вступили не сотрудники музеев, а аттестованные гиды. Они предлагают свои услуги: водить экскурсии по территории. Однако это воспрещает Кодекс о культуре. Чья правда? Разбиралась наш культурный обозреватель Лидия Заблоцкая.

Утром вторника на границе тучи ходили хмуро. Да еще и непривычный для брестских краев мороз крепчал. Говорят, не сезон, а с 9 утра в Музее обороны Брестской крепости слышны голоса экскурсоводов. Циркулируют семейные пары, целые группы.

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

У нас в мемориале около 40 человек, которые могут провести экскурсии. Мы идем сейчас к вопросу к тому, чтобы увеличивать количество экскурсоводов и младших научных сотрудников. Поэтому уже с нашим Брестским университетом с историческим факультетом буквально вчера я разговаривал со студентами последнего курса".

Масштабировать пул рассказчиков нужно. Близится победный май. И в нем уже фактически не осталось "окон". Записи идут на осень. Школы, семьи, турфирмы (а последних, с кем крепость заключила договор - 102) - все жаждут исторической правды о событиях 41-го.

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Почтить память павших только в 2024 году решили 602 тысячи неравнодушных туристов. Конечно, им интересна история Брестской крепости. Так вот сотрудники мемориального комплекса готовы были провести и провели в основном 12.600 экскурсий.

Российские туроператоры прогнозируют прирост приезжих в нашу страну еще на 40 %. Один из поводов - 80-летие Победы. Соседи хотят отдать дань уважения стране-партизанке, но непременно с авторитетной помощью экскурсовода. Это подтверждают сами россияне. Вот наша спонтанная встреча в Троицком предместье тоже в будний февральский день.

Спрос, что вероятно, превысит предложение, на контроле Президиума Совета Министров.

В декабре поручено разработать гибкий график работы музеев. Чтобы каждый желающий попал на объект "со знанием дела", свою помощь музейному пулу предлагают аттестованные Национальным агентством по туризму гиды.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

"Здесь наблюдается проблема особенно в пиковые даты, когда количество именно штатных музейных экскурсоводов объективно не может справиться с тем спросом, который возникает на Новый год, на весенние детские каникулы, на майские праздники. Новый кодекс о культуре вел ограничения для не сотрудников музейных учреждений вести экскурсии по территории прилегающей к комплексу. Теперь системная сложность при организации экскурсий и туров. Когда необходимо полагаться исключительно на наличие свободных экскурсоводов из штата музейных сотрудников".

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Изменения в Кодексе о культуре с 2022 года. Их продиктовало время и нерадивые гиды, которые искажали историческую правду.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

"Вносили информацию со своей точки зрения, ориентируясь на того посетителя, который был, и то, что хотел слышать посетитель и историю, с той стороны, которую он хотел услышать и увидеть. Государственные учреждения отвечают за то, что происходит на их территории. Естественно, ведомственная принадлежность Министерства культуры также нас обязывает отвечать за все происходящие на территории наших учреждений события, инциденты. Мы имеем право с наших сотрудников спросить за эти инциденты. Когда сторонние люди, которые приходят, отрабатывают свои деньги и уходят, то тяжело потом посетителю смотреть в глаза и приносить извинения за то, что было что-то не так".

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Под ведомством Министерства культуры сегодня 152 музея. И только их штатные специалисты имеют право вести экскурсию внутри и на прилегающих к зданию территориях. Иным аттестованным экскурсоводам (а их в стране больше 1200) вход воспрещен. Они могут довести группу туристов "до калитки" и передать, при желании, своим коллегам. Даже если это территория таких мемориальных комплексов, как Хатынь и Брестская крепость.

Инна Ковальчук, завотделом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Помимо экскурсий мы ведь занимаемся исследовательской работой. Я не думаю, что аттестованный экскурсовод не нами знает, сколько новых имен мы узнали, сколько утверждено защитников Брестской крепости, какова судьба того или иного человека. Мы за это отвечаем. И наши экскурсии актуальны и современны".

В полемику вступают оппоненты, которые за 9 месяцев проходят обучение по программе, одобренной Институтом истории Академии наук. Контрольные тексты проходят экспертизу и они же - в основе любого рассказа аккредитованного гида.

Тамара Федорцова, экскурсовод, член государственной аттестационной комиссии экскурсоводов:

"В аттестационной комиссии тоже люди ответственные и имеющие вес - кандидаты наук. Под каждым нашим претендентом, кто приходит, каждый из членов комиссии ставит свою подпись, что он аттестовал. Это человек ответственность на себя берет. Поэтому экскурсовод аттестованный, тем более сама аттестационная комиссия - это государственный орган".

Однако наши исторические бестселлеры - музеи и мемориалы - утверждают: к потоку туристов готовы и справятся без сторонней помощи. Например, с января музейное пространство в Хатыни увеличило штат на 10 экскурсоводов. Подготовлены и аудиогиды на русском, белорусском, английском и китайском языках.

Екатерина Зиброва, завотделом мемориального комплекса "Хатынь":

"Сейчас такое время и люди любят путешествовать индивидуально. И иногда даже любят побыть в таком месте наедине с собой. И не всегда им удобно в составе какой-то группы слушать экскурсовода. Они бы хотели сами разобраться в том, что здесь произошло. Прочувствовать ту боль, о которой рассказывает мемориальной комплекс. Большая трагедия. Действительно гуманитарная катастрофа, которая постигла Беларусь в годы Великой Отечественной войны".

Стоит учитывать и "пропускную способность". Музей в Хатыни физически не может принять больше 32 экскурсий в день. Так логичнее и грамотнее развести потоки групп.

Свой расчет провел и Несвижский замок. Там, не мешая друг другу наслаждаться возрожденными интерьерами Радзивиллов, может находиться не больше 400 человек. Кстати, это единственный музей в стране, работающий без выходных.

Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Мы стоим за интересы тех людей, которые к нам прибывают. Имеем очень гибкий график и работаем абсолютно с каждым клиентом индивидуально. Если понимаем, что группа, например, какая-то задерживается и хотелось бы побывать у нас в музее, безусловно можем продлить работу. За последние четыре года у нас не поменялся ни один гид. Люди дорожат своей работой".

Вести залами замка здесь могут и научные сотрудники фондового, выставочного отделов. Каждый прошел дополнительный внутренний экзамен. Опытным путем достигли оптимального объема штатных единиц.

Наталия Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Подготовкой кадров занимаемся уже сегодня. В прошлом году у нас был опыт первый работой со студотрядом. И можно сказать, что это студенты, которые действительно поняли, что это за профессия. Полгода им пришлось осваивать этот материал и вот самые стойкие, кто справился с этим, работали у нас в течение месяца летом".

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Более 100 страниц фактов изучают и новоиспеченные экскурсоводы Брестской крепости. Далеко не все молодые специалисты сдают зачет. Лучшие остаются в штате. Количество "окон" на экскурсию увеличится. Главное, чтобы турфирмы, что бронируют экскурсию, все же доезжали до места назначения. Увы. В 2024-м из трех тысяч броней не приехало полторы тысячи групп. А 500 и вовсе не предупредили об отмене. При этом руководство мемориала не видит смысла в хождениях только по территории мемориала.

Александр Коркотадзе, директор Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Без этих музеев, без вот этих сотен судеб людей, без предметов которые были найдены, вы не получите настоящее представление о героической обороне Брестской крепости. Проблема не заключается только в экскурсиях на территории. Государственный музей решает государственные задачи и должен проводить экскурсию только сотрудник государственных музеев. А наших уважаемых коллег из туристического бизнеса мы приглашаем: приезжайте, работайте, обсуждайте с нами проблемные вопросы, но работайте на условиях государства".