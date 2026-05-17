Почему в Европе стали массово отменять рейсы и задерживать вылеты, рассказал авиаэксперт
У многих отдых летом 2026 года будет под вопросом. Мировая авиация уже в начале мая официально вошла в зону терминального пике. То, что начиналось как локальные сбои в расписании, позже переросло в полномасштабную катастрофу, которая грозит полностью обнулить планы миллионов туристов на летний отпуск.
Пока политики обмениваются нотами протеста, экономика перелетов перестала существовать как рациональный вид бизнеса. Нынешний авиационный кризис эксперты называют худшим со времен пандемии коронавируса.
Что стало причиной того, что в Европе стали массово отменять рейсы и образовываться задержки в вылетах, рассказал Андрей Патраков, авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов (Россия).
"Виной всему является физический дефицит авиационного керосина, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке из-за войны, которая затянулась. Поставки через Ормузский пролив не ведутся, а Европа, включая Великобританию, до половины своего керосина, именно авиационного, и топлива, прежде всего нефти, получала из зон Персидского залива. Кувейт - один из крупнейших поставщиков, если брать по авиационному керосину, - прокомментировал авиаэксперт. - И это приводит к тому, что когда его физически не хватает, они принимают уже сейчас меры по экономии. Одной из мер является как раз повышение эффективности использования".