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Почему в Витебской области остается больше всего не вовлеченных в сельхозоборот земель
Мониторинг не приведенных в порядок земель в Беларуси показал, что больше всего древесно-кустарниковых зарослей (ДКР) расположено в Витебской области.
Однако здесь борьба с "джунглями" идет с переменным успехом. В Витебском районе в 2024 году вырубили кустарники площадью 14 га, и это в два раза больше, чем в Оршанском. Но есть районы, которые задачу полностью проигнорировали.
Юрий Кулешов, начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель КГК Витебской области:
"Для исполнения поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко по вовлечению в сельхозоборот земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью (ДКР), разработан план. Но есть 11 районов, в которых сельхозорганизации к вырубке древесно-кустарниковой растительности так и не приступили. Мы посмотрели, что часть этих земель расположена в болотах. И теперь они находятся под вопросом, будут ли вообще вовлечены в оборот после проведения вырубки".
В одном из хозяйств области планы по доведению до ума земель так и остались на бумаге. Гектары вроде обрабатывают, даже на небольшом участке планируют посеять кукурузу, но куда эффективнее было бы убрать все лишнее и тем самым повысить контурность поля, чтобы и пахать, и сеять стало удобнее.
Юрий Кулешов добавил, что они провели коллегию, где было обозначено, что все сельхозпредприятия нужно включить в график вырубки ДКР. Данная работа проводится на сельхозземлях, которые несущественно заросли древесно-кустарниковой растительностью и могут быть увеличены без существенных финансовых затрат. Это делается для того, чтобы укрупнить поля и добиться контурности. Ведь гораздо проще пахать одно большое поле, чем 20 маленьких.
Сегодня в Беларуси насчитывается 753 тыс. га земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, а это 8 % от всех сельхозугодий, которые могли бы приносить пользу.
"Мы посмотрим на выполнение планов, составленных областями, по вовлечению таких земель в сельхозоборот. Мы сделаем упор на объективность цифры 66 %, потому что, как доложили местные власти, именно столько земель не подлежит вовлечению в сельхозоборот, и их нужно оставить такими, какие есть сейчас. Мы за 2025 год хотим максимально пройтись по таким землям и выйти на более-менее правильную цифру. Даже, наверное, чтобы мы сами убедились, что это реальные древесно-кустарниковые заросли и реально их экономически вовлечь невозможно", - заявил начальник управления контроля за использованием госсобственности КГК Беларуси Николай Зеньчик.
Комитет государственного контроля Беларуси также инициировал решение и ряда вопросов, которые тормозили введение земель в хозоборот. Это, например, касается бумажных вопросов. А вообще, говоря простым языком, бюрократических препонов стало меньше.
Как заросли превратить сельхозугодья. Как в Беларуси борются с кустарниками. Как выполняется поручение Президента по наведению порядка на таких землях. Какую роль здесь играет мелиорация. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".