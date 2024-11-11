Почему Зеленскому хочется вторгнуться в Беларусь, ответил Андрей Богодель

В интервью, которое недавно дал Зеленский, упоминается Республика Беларусь. И до этого в новогоднем обращении он пытался привязать Беларусь к своей повестке. С какой целью это делается? Почему не отпускает официальный Киев белорусское направление?

Новогоднее поздравление у Зеленского было с целью показать миру, что украинцы не зря едят хлеб, который им дает Америка и Запад. Мол, они обеспечивают ВСУ, дают возможность повоевать, поэтому Украине надо что-то показать.

По словам замначальника, в интервью Зеленский не преминул вспомнить и о вторжении во внутренние дела других государств, в частности, в Грузию и Беларусь. "Это все говорит только о том, что заявлялось неоднократно, - о возможном вмешательстве не только во внутренние дела, но и попытке дестабилизации обстановки внутри Беларуси", - подчеркнул он. Андрей Богодель отметил, что на южных рубежах Республики Беларусь обстановка остается по-прежнему напряженной.