Новый год - в дороге! Ярко и громко дали старт рождественским и новогодним празднованиям в Дзержинском районе. Парад техники в сияющем амплуа и дефиле Снегурочек и Дедов Морозов. В масштабном параде в этом году приняли участие почти 100 новогодних персонажей.