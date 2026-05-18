Почти 12 тыс. первокурсников примут колледжи Минска в 2026 году
Стипендия, оплачиваемая практика, бесплатный проезд - о преимуществах обучения в колледжах абитуриентам рассказали сами учащиеся во время профориентационного форума. Участники демонстрировали не только умения учиться и осваивать востребованные профессии, но и развиваться в творческом плане.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
"Колледжи города - это наш бренд, уверенный старт в будущее, потому что они обеспечивают сегодня легкий, бесшовный вход молодого человека в самостоятельную жизнь, в профессиональную деятельность. Буквально со второго курса начинается практика. Все наши колледжи обеспечивают платную практику на предприятиях в организациях города. Работодатели в виде наших предприятий и организаций сегодня очень заинтересованы в выпускниках колледжа".
Для выпускников школ предоставлен широкий выбор специальностей: строительство, ресторанный бизнес, машиностроение, легкая промышленность. В Минске работают 52 колледжа, которые предлагают более 200 профессий. В 2026 году учреждения профессионально-технического образования столицы примут почти 12 тыс. первокурсников.