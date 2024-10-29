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"Почувствовал себя заново рожденным" - какие эмоции испытал Тиль Швайгер во время визита в Беларусь
Автор:Андрей Козлов
Всемирно известный актер Тиль Швайгер подвел итог своего путешествия в Минск. В белорусской столице на протяжении двух дней он снимался в проморолике про дрифт. Большой съемочный автопроект привлек повышенное внимание многих белорусов.
В зале для пресс-конференций актера встретили ярко. Были приглашены не только журналисты ведущих белорусских СМИ, но и блогеры. Тиль рассказал о своих съемках, о белорусском дрифте, а также поделился впечатлениями от белорусской столицы. Если коротко: доволен совершенно всем вокруг.
Тиль Швайгер, киноактер:
"Беларусь мне показалась очень чистой и безопасной страной. Мне здесь понравилось все: и люди, которые встретили, и кухня, которой удалось насладиться, и местная культура. Я даже почувствовал здесь себя заново рожденным, поскольку организаторы предоставили мне медицинские услуги, которые придали мне новое дыхание".
В такие моменты совершенно точно осознаешь, что звезды куда ближе, чем могут казаться на самом деле. Швайгер известен по роли в культовом фильме "Достучаться до небес".
И главная цель его визита в Минск - съемки в проектах о белорусском дрифт-движении. Даже сторонний от автоспорта белорус знает, что на протяжении двух недель в нашей стране активно снимались эпизоды будущих сюжетов, промо- и фильмов об этом явлении. Причем главные звезды мирового дрифта с удовольствием ехали в Беларусь.
И пусть не было специальной фан-встречи. Но огромное количество журналистов говорит само за себя. И кому-то действительно удалось достучаться до небес.
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