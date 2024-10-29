"Почувствовал себя заново рожденным" - какие эмоции испытал Тиль Швайгер во время визита в Беларусь

Всемирно известный актер Тиль Швайгер подвел итог своего путешествия в Минск. В белорусской столице на протяжении двух дней он снимался в проморолике про дрифт. Большой съемочный автопроект привлек повышенное внимание многих белорусов.

В зале для пресс-конференций актера встретили ярко. Были приглашены не только журналисты ведущих белорусских СМИ, но и блогеры. Тиль рассказал о своих съемках, о белорусском дрифте, а также поделился впечатлениями от белорусской столицы. Если коротко: доволен совершенно всем вокруг.

Тиль Швайгер, киноактер:

"Беларусь мне показалась очень чистой и безопасной страной. Мне здесь понравилось все: и люди, которые встретили, и кухня, которой удалось насладиться, и местная культура. Я даже почувствовал здесь себя заново рожденным, поскольку организаторы предоставили мне медицинские услуги, которые придали мне новое дыхание".

В такие моменты совершенно точно осознаешь, что звезды куда ближе, чем могут казаться на самом деле. Швайгер известен по роли в культовом фильме "Достучаться до небес".

И главная цель его визита в Минск - съемки в проектах о белорусском дрифт-движении. Даже сторонний от автоспорта белорус знает, что на протяжении двух недель в нашей стране активно снимались эпизоды будущих сюжетов, промо- и фильмов об этом явлении. Причем главные звезды мирового дрифта с удовольствием ехали в Беларусь.