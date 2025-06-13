Под Брестом дали старт финалам игр "Зарничка", "Зарница", "Орленок"

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На полигоне Брестский 13 июня дали старт финальным этапам патриотических игр "Зарничка", "Зарница" и "Орленок", которые объединяют команды из всех регионов Беларуси, пишет БЕЛТА.

Финалы игр пройдут 13-19 июня. В этом году их организовали по принципу эстафеты с передачей Кубка от участников "Зарнички" ребятам из "Зарницы", а они в свою очередь вручат командам-финалистам "Орленка". "Сегодня открываем игры "Зарничкой". Приехали 70 октябрят, которые воодушевлены, настроены на победу. Надеемся, что они увезут с игры только хорошие впечатления", - сказала руководитель научно-методического центра общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Татьяна Данькова.

Ребята будут жить в палаточном городке по армейскому распорядку. Для них подготовили насыщенную и увлекательную программу состязаний. Преодолевая несколько этапов, школьники покажут свои знания, физическую подготовку и проявят смекалку. Уже в первый день участники определят лучших в смотре строя и квизе. Если позволит погода, вечером для них организуют показ под открытым небом фильма "Брестская крепость". На следующий день команды пройдут полосу препятствий, сразятся в квесте, а вечером военные проведут для них мастер-класс.

Победитель "Зарнички" станет известен 15 июня. Затем октябрята передадут Кубок игр участникам "Зарницы". На протяжении трех дней пионеры будут проверять свои силы, сноровку и мастерство военного дела. А 17 июня эстафету примут финалисты "Орленка". Старшие ребята также на протяжении трех дней будут соревноваться в дисциплинах, включающих строевую подготовку и строевую песню, интеллектуальную викторину на знание истории и событий Великой Отечественной войны. Они смогут проявить себя в творческом конкурсе "Визитная карточка отряда". Одним из зрелищных испытаний станет военизированная эстафета "Битва за флаг", включающая полосу препятствий и спортивное ориентирование.