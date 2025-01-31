Под Брестом проходят тактические занятия десантно-штурмовых и разведывательных подразделений

Под Брестом проходят тактические занятия с десантно-штурмовыми и разведывательными подразделениями. Действия разворачиваются на различных участках местности. Особое внимание уделяется работе саперов, подготовке позиций в лесу, ведению огня из естественных укрытий.

"Суть занятия в том, чтобы научить разведчика правильно использовать зажигательную трубку, научить его пользоваться тротилом. Большую часть времени мы уделяем молодым ребятам, но также есть и те, кто уже проходил занятия - у них идет повторение", - обозначил военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси.