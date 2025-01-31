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Под Брестом проходят тактические занятия десантно-штурмовых и разведывательных подразделений
Под Брестом проходят тактические занятия с десантно-штурмовыми и разведывательными подразделениями. Действия разворачиваются на различных участках местности. Особое внимание уделяется работе саперов, подготовке позиций в лесу, ведению огня из естественных укрытий.
"Суть занятия в том, чтобы научить разведчика правильно использовать зажигательную трубку, научить его пользоваться тротилом. Большую часть времени мы уделяем молодым ребятам, но также есть и те, кто уже проходил занятия - у них идет повторение", - обозначил военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси.
Также десантники выполняли контрольные стрельбы из стрелкового оружия, нормативы по огневой подготовке и метанию учебных гранат. Постепенно с каждым месяцем курсанты совершенствуют свои навыки и готовятся к новым, более сложным испытаниям.