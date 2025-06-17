Под Брестом стартовали финальные состязания игр "Орленок-2025"

Юных патриотов со всей Беларуси собрал под Брестом полигон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

17 июня здесь дали старт финальным состязаниям игры "Орленок-2025". Эстафету им передали участники "Зарницы". Несколько дней подряд они соревновались в самых разных конкурсах. Всего представлено 15 команд по 10 человек. Среди них есть и гости из Белгородской области. В 2025 году есть и новинки в перечне соревнований - программу пополнил лазертаг. Победителями финала "Зарницы-2025" в двух возрастных категориях стали юные минчане.

Юлия Шинкоренко, зампредседателя Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

"В военно-спортивной игре "Зарница" поучаствовали на всех этапах около 30 тыс. ребят. Данный проект стал брендом БРПО и полюбился не только детям, но и их родителям, бабушкам, дедушкам, которые в свое время тоже играли в "Зарницу".

Участник финала военно-патриотической игры "Зарница" (Россия) Евгений Каменев рассказал, что в Беларуси в подобном конкурсе он участвовал впервые. В России его команда уже принимала участие в таких конкурсах. "Так как наша команда была подготовлена, соревнования, зарядка, утренний подъем нам дались очень легко, поэтому с позитивным настроением мы уезжаем", - добавил мальчик.