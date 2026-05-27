Под Минском завершают строительство нового тепличного комплекса. В год здесь смогут производить около 3,5 тыс. т томатов. Первый урожай планируют собрать уже этой осенью.

Ход строительства 27 мая проинспектировал премьер-министр. Объект возводят на территории агрокомбината "Ждановичи". Энергосберегающая теплица 4-го поколения. Это означает, что практически все процессы управляются с помощью компьютера. За инфраструктурой и микроклиматом следят современные системы.

Рядом выполняются работы второй очереди строительства такой же масштабной теплицы площадью более 7 га.

Виталий Кулак, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Теплицы, которые сегодня мы реализовываем, это современные теплицы, на которых мы отработали технологию. И мы четко понимаем и объемы производства, технологию, которая уже отработана, что позволит нам более стабильно работать".