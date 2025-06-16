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Под наблюдением: как Госатомнадзор следит за обеспечением безопасности БелАЭС
Атомная станция - это высокотехнологичный объект, работа которого требует постоянного контроля и соблюдения строгих мер безопасности.
Каждая АЭС в мире оснащена сложнейшими системами автоматизированного контроля, управлениями технологического процесса и диагностики состояния реакторной установки, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения в работе оборудования. Чувствительные датчики могут фиксировать малейшие отклонения от нормы и сообщить об этом оператору, который принимает решение.
Управлять реактором - тонкая и ответственная работа. На точной копии пульта управления реактора Белорусской атомной станции регулярно проводятся стресс-тесты - обучение персонала реагировать на всевозможные внештатные ситуации. Случайных людей в таком деле быть не может. Госатомнадзор регулярно проверяет персонал на профессионализм и квалификацию.
Стресс-тест атомной станции - это процедура оценки устойчивости энергоблока к различным неблагоприятным внешним воздействиям и внутренним авариям. Процесс предназначен для выявления слабых мест в системах безопасности и проектирования, чтобы минимизировать риски в случае реальных катастроф.
Те, кто сидит за пультом управления, имеют лицензию на работу. В случае нарушений специалисту его могут аннулировать, а значит, он лишится должности. Ошибки в управлении реактором быть не должно.
Землетрясение, теракт, отказ основных систем охлаждения, потеря электропитания, сбой в работе насосов, утечка радиоактивных веществ и другие возможные нарушения технологического процесса - на каждый из этих инцидентов разработан свой алгоритм действий, который применяется в мировой практике обучения специалистов. Кстати, на экзамене присутствует не только комиссия, но и психологи, которые могут определить стрессоустойчивость персонала.
Эдуард Потапчик, начальник отдела Департамента МЧС Беларуси:
"Большинство работников атомной электростанции обязаны проходить оценку знаний по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Мы также осуществляем надзор за проведением данных мероприятий. Дополнительно производится надзор за работой комиссии по техническому освидетельствованию, регистрации и прочих мероприятий. Задача - предупредить нарушения".
Системы безопасности АЭС играют ключевую роль в обеспечении надежности и защиты от аварийных ситуаций. Они включают сложный комплекс технических решений и технологий, обеспечивающих постоянный контроль над основными параметрами эксплуатации реактора и немедленное реагирование на возможные отклонения. В первую очередь, это касается контроля технологических процессов. Система непрерывно следит за температурой теплоносителя, давлением, уровнем радиации, скоростью нейтронного потока и другими критически важными параметрами. Любое отклонение автоматически фиксируется, далее запускаются предупредительные сигналы или защитные механизмы. Надзор за эксплуатацией систем безопасности также ложится на плечи Госкомнадзора.
Но какая бы ни была сработка противопожарной автоматики - учебная или настоящая - спасатели реагируют мгновенно на все. А во время учений службы отрабатывают самые тяжелые ситуации - взрыв реактора, террористическая атака, крупный пожар.
"Тренировка проходит в двух формах - теоретическая, где изучаются и вспоминаются особенности планировки объекта, расположение водоисточников. Потом происходит выезд на объект, где отрабатываются различные вводные практические, то есть смоделированные чрезвычайные ситуации. Например, падение в колодец, возгорание или задымление на высотных объектах, - объяснил начальник ПВСО Гродненского областного управления Островецкого РОЧС. - Тренируемся решать и комбинированные чрезвычайные ситуации. Два раза в год у нас происходит сдача классной квалификации, где подтверждаются теоретические и практические навыки".
Как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность
Отдельная тема всегда посвящается радиационной безопасности. Автоматические системы фильтрации воздуха и воды предотвращают распространение радиоактивных веществ вне помещений, зон контролируемого доступа даже в условиях аварии. Работу автоматики всегда готовы дополнить спасатели.
Как доложил замначальника ПВСО № 2 на объектах АЭС по химической и радиационной защите Роман Рубин, на базе его пожарно-аварийно-спасательного отряда создана служба химической и радиационной защиты. Основные ее функции и задачи - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Если чрезвычайная ситуация произошла в зоне химического заражения и радиоактивного загрязнения, то для этого имеется оборудование различного типа - спектрометры, дозиметры-радиометры, индивидуальные дозиметры. Также спасатели занимаются ликвидацией и локализацией последствий химических аварий.
В случае нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации автоматика может заглушить реактор и запустить систему безопасности, включая системы охлаждения установки. Для повышения надежности все элементы безопасности дублируются, причем каждый из каналов действует независимо друг от друга, обеспечивая возможность быстрого переключения на резервный в случае отказа. Задача Госатомнадзора убедиться в исправности всех инструментов обеспечения безопасности.
"Критерии безопасности и подходы по организации проведения надзора опираются на поставщика ядерных технологий, на опыт Российской Федерации и Международного агентства по атомной энергии", - добавил Эдуард Потапчик.
Всего атомную электроэнергию в мире производят более 30 стран - Турция, Бангладеш и Египет строят свои энергоблоки впервые. А вот Австрия, Италия, Казахстан, Германия и Литва больше не имеют атомной генерации и планов на строительство АЭС.
В мире высоких технологий и глобальных открытий человечество уделяет повышенное внимание радиоактивным отходам, которые являются результатом деятельности атомных электростанций, медучреждений, исследовательских лабораторий и даже промышленности. С отработанными источниками ионизирующего излучения требуется особое обращение, в том числе и безопасное хранение.
Все радиоактивные отходы, произведенные в Беларуси за более чем 60 лет, хранятся под Минском. К слову, никто не должен знать о маршруте автомобилей, перевозящих радиоактивные отходы. Между тем, по уровню безопасности груза передвижение этих машин сопоставимо с движением президентского кортежа. Спецавтомобили оснащены всевозможными датчиками - дозиметрами, радиометрами, температурными сенсорами, барометрическими устройствами, камерами наблюдения и многим другим. Спецтранспорт привозит радиоактивные отходы на участок входного контроля и сортировки. Если источник слишком большой, то его фрагментируют.
Радиоактивные вещества широко применяются в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний. У каждого из изотопов своя работа в организме больного. Капельницы, шприцы, постельное белье - все, с чем соприкасалась радиация, а также продукты жизнедеятельности больного после применения лечебно-диагностических процедур, с применением радиофармпрепаратов представляет угрозу здоровью человека и окружающей среде, поэтому безопасность с такими препаратами и отходами стоит на первом месте. Когда источник списывается, он переходит в разряд радиоактивных отходов, которые нужно либо очищать, либо утилизировать, либо хранить.
Замначальника управления - начальник сектора Госатомнадзора МЧС Беларуси Иван Бугров сказал, что самой сложной процедурой является переработка радиоактивных отходов, подготовка их к размещению на долговременное хранение. В процессе этого радиоактивные отходы могут переводиться из одного агрегатного состояния в другое. Например, жидкие - цементируются и впоследствии размещаются на долговременное хранение.
Радиоактивная простынь - это не юмор. В специализированной прачечной занимаются дезактивацией постельного белья, на котором проходили лечение или диагностику радиофармпрепаратами. Для этого белье стирают в спецмашинах, а отработанную воду отстаиваю. Лишь когда проверка покажет отсутствие радионуклидов, ее сбрасывают. Если наличия радиоактивного загрязнения нет, белье отдают на сушку и глажку.
Технологии не стоят на месте, поэтому подходы по обеспечению радиационной безопасности постоянно совершенствуются. Первые хранилища были построены в 1963 года - тогда хранение радиоактивных отходов осуществлялось в каньонах. Часть первых отработанных материалов были извлечены и переупакованы в новые безопасные хранилища. В 1977 году появились хранилища усовершенствованного типа, после чего отходы стали сортировать. В 2003-м ввели в эксплуатацию хранилища колодезного типа. На данный момент такой вид захоронения является одним из самых безопасных.
"В зависимости от того, какой радионуклид, какая у него активность (альфа, бета, гамма, нейтронные источники), они помещаются в свой колодец. Если это высокоактивные источники, то их размещают в специальных колодцах. Отличие их состоит в том, что внутри находится емкость, а сверху надстроены бетонные кольца с винтовым каналом с целью недопущения прямого излучения. Альфа-, бета-источники хранятся в колодцах другого типа, которые представляют собой пятиметровые шахты, в которых установлена емкость в виде кастрюли, куда сбрасываются источники. Такие колодцы позволяют извлечь радионуклиды для дальнейшей транспортировки в новый пункт захоронения радиоактивных отходов, который планируется построить в Республике Беларусь", - рассказал начальник специализированного предприятия КУП "Экорес" Сергей Шпунников.
Сейчас в мировой практике проектируются объекты с учетом минимизации риска попадания опасных веществ в окружающую среду. Атомные станции также производят высокорадиоактивные отходы, включая отработанное ядерное топливо. Такое, кстати, скоро появится и в Беларуси, и именно поэтому правильная изоляция отработанного топлива - жизненно важная задача.
В апреле Госатомнадзор назвал три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая - в Могилевской области. Если там будет построена еще одна атомная станция, то эта площадка будет в приоритете. И последний вариант расположения предложен в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и никак не используется ввиду своей загрязненности.
В будущем материалы упаковываются в прочные металлические емкости, защищенные слоем бетона и специальных защитных покрытий. Все это делается с целью предотвращения проникновения радиации наружу и защиты будущих поколений от возможных угроз.
Как на БелАЭС обеспечивается безопасность под контролем Госатомнадзора. Почему стресс-тесты и тренировки спасателей важны для защиты от чрезвычайных ситуаций. Когда в Беларуси может появиться новый пункт захоронения радиоактивных отходов. Об этом подробнее смотрите в специальном репортаже.