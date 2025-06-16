Под наблюдением: как Госатомнадзор следит за обеспечением безопасности БелАЭС

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Атомная станция - это высокотехнологичный объект, работа которого требует постоянного контроля и соблюдения строгих мер безопасности.

Каждая АЭС в мире оснащена сложнейшими системами автоматизированного контроля, управлениями технологического процесса и диагностики состояния реакторной установки, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения в работе оборудования. Чувствительные датчики могут фиксировать малейшие отклонения от нормы и сообщить об этом оператору, который принимает решение.

Управлять реактором - тонкая и ответственная работа. На точной копии пульта управления реактора Белорусской атомной станции регулярно проводятся стресс-тесты - обучение персонала реагировать на всевозможные внештатные ситуации. Случайных людей в таком деле быть не может. Госатомнадзор регулярно проверяет персонал на профессионализм и квалификацию.

Стресс-тест атомной станции - это процедура оценки устойчивости энергоблока к различным неблагоприятным внешним воздействиям и внутренним авариям. Процесс предназначен для выявления слабых мест в системах безопасности и проектирования, чтобы минимизировать риски в случае реальных катастроф.

Те, кто сидит за пультом управления, имеют лицензию на работу. В случае нарушений специалисту его могут аннулировать, а значит, он лишится должности. Ошибки в управлении реактором быть не должно.

Землетрясение, теракт, отказ основных систем охлаждения, потеря электропитания, сбой в работе насосов, утечка радиоактивных веществ и другие возможные нарушения технологического процесса - на каждый из этих инцидентов разработан свой алгоритм действий, который применяется в мировой практике обучения специалистов. Кстати, на экзамене присутствует не только комиссия, но и психологи, которые могут определить стрессоустойчивость персонала.

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Эдуард Потапчик, начальник отдела Департамента МЧС Беларуси:

"Большинство работников атомной электростанции обязаны проходить оценку знаний по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Мы также осуществляем надзор за проведением данных мероприятий. Дополнительно производится надзор за работой комиссии по техническому освидетельствованию, регистрации и прочих мероприятий. Задача - предупредить нарушения".

Системы безопасности АЭС играют ключевую роль в обеспечении надежности и защиты от аварийных ситуаций. Они включают сложный комплекс технических решений и технологий, обеспечивающих постоянный контроль над основными параметрами эксплуатации реактора и немедленное реагирование на возможные отклонения. В первую очередь, это касается контроля технологических процессов. Система непрерывно следит за температурой теплоносителя, давлением, уровнем радиации, скоростью нейтронного потока и другими критически важными параметрами. Любое отклонение автоматически фиксируется, далее запускаются предупредительные сигналы или защитные механизмы. Надзор за эксплуатацией систем безопасности также ложится на плечи Госкомнадзора.

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Но какая бы ни была сработка противопожарной автоматики - учебная или настоящая - спасатели реагируют мгновенно на все. А во время учений службы отрабатывают самые тяжелые ситуации - взрыв реактора, террористическая атака, крупный пожар.

"Тренировка проходит в двух формах - теоретическая, где изучаются и вспоминаются особенности планировки объекта, расположение водоисточников. Потом происходит выезд на объект, где отрабатываются различные вводные практические, то есть смоделированные чрезвычайные ситуации. Например, падение в колодец, возгорание или задымление на высотных объектах, - объяснил начальник ПВСО Гродненского областного управления Островецкого РОЧС. - Тренируемся решать и комбинированные чрезвычайные ситуации. Два раза в год у нас происходит сдача классной квалификации, где подтверждаются теоретические и практические навыки".

Как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность

Отдельная тема всегда посвящается радиационной безопасности. Автоматические системы фильтрации воздуха и воды предотвращают распространение радиоактивных веществ вне помещений, зон контролируемого доступа даже в условиях аварии. Работу автоматики всегда готовы дополнить спасатели.

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Как доложил замначальника ПВСО № 2 на объектах АЭС по химической и радиационной защите Роман Рубин, на базе его пожарно-аварийно-спасательного отряда создана служба химической и радиационной защиты. Основные ее функции и задачи - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Если чрезвычайная ситуация произошла в зоне химического заражения и радиоактивного загрязнения, то для этого имеется оборудование различного типа - спектрометры, дозиметры-радиометры, индивидуальные дозиметры. Также спасатели занимаются ликвидацией и локализацией последствий химических аварий.

В случае нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации автоматика может заглушить реактор и запустить систему безопасности, включая системы охлаждения установки. Для повышения надежности все элементы безопасности дублируются, причем каждый из каналов действует независимо друг от друга, обеспечивая возможность быстрого переключения на резервный в случае отказа. Задача Госатомнадзора убедиться в исправности всех инструментов обеспечения безопасности.

"Критерии безопасности и подходы по организации проведения надзора опираются на поставщика ядерных технологий, на опыт Российской Федерации и Международного агентства по атомной энергии", - добавил Эдуард Потапчик.

Сегодня в мире насчитывается почти 200 атомных станций, на которых функционируют более 400 энергоблоков. Мировым лидером по выработке мощности являются США - там почти 100 энергоблоков. Однако ядерная энергетика там составляет лишь 20 % в общем энергобалансе страны. Мировым лидером по доле в общей выработке атомной энергии является Франция. Более полусотни энергоблоков производят свыше 70 % по суммарным показателям атомной мощности. Франция - вторая после США.

Всего атомную электроэнергию в мире производят более 30 стран - Турция, Бангладеш и Египет строят свои энергоблоки впервые. А вот Австрия, Италия, Казахстан, Германия и Литва больше не имеют атомной генерации и планов на строительство АЭС.

В мире высоких технологий и глобальных открытий человечество уделяет повышенное внимание радиоактивным отходам, которые являются результатом деятельности атомных электростанций, медучреждений, исследовательских лабораторий и даже промышленности. С отработанными источниками ионизирующего излучения требуется особое обращение, в том числе и безопасное хранение.

Все радиоактивные отходы, произведенные в Беларуси за более чем 60 лет, хранятся под Минском. К слову, никто не должен знать о маршруте автомобилей, перевозящих радиоактивные отходы. Между тем, по уровню безопасности груза передвижение этих машин сопоставимо с движением президентского кортежа. Спецавтомобили оснащены всевозможными датчиками - дозиметрами, радиометрами, температурными сенсорами, барометрическими устройствами, камерами наблюдения и многим другим. Спецтранспорт привозит радиоактивные отходы на участок входного контроля и сортировки. Если источник слишком большой, то его фрагментируют.

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Радиоактивные вещества широко применяются в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний. У каждого из изотопов своя работа в организме больного. Капельницы, шприцы, постельное белье - все, с чем соприкасалась радиация, а также продукты жизнедеятельности больного после применения лечебно-диагностических процедур, с применением радиофармпрепаратов представляет угрозу здоровью человека и окружающей среде, поэтому безопасность с такими препаратами и отходами стоит на первом месте. Когда источник списывается, он переходит в разряд радиоактивных отходов, которые нужно либо очищать, либо утилизировать, либо хранить.

Замначальника управления - начальник сектора Госатомнадзора МЧС Беларуси Иван Бугров сказал, что самой сложной процедурой является переработка радиоактивных отходов, подготовка их к размещению на долговременное хранение. В процессе этого радиоактивные отходы могут переводиться из одного агрегатного состояния в другое. Например, жидкие - цементируются и впоследствии размещаются на долговременное хранение.

Радиоактивная простынь - это не юмор. В специализированной прачечной занимаются дезактивацией постельного белья, на котором проходили лечение или диагностику радиофармпрепаратами. Для этого белье стирают в спецмашинах, а отработанную воду отстаиваю. Лишь когда проверка покажет отсутствие радионуклидов, ее сбрасывают. Если наличия радиоактивного загрязнения нет, белье отдают на сушку и глажку.

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Технологии не стоят на месте, поэтому подходы по обеспечению радиационной безопасности постоянно совершенствуются. Первые хранилища были построены в 1963 года - тогда хранение радиоактивных отходов осуществлялось в каньонах. Часть первых отработанных материалов были извлечены и переупакованы в новые безопасные хранилища. В 1977 году появились хранилища усовершенствованного типа, после чего отходы стали сортировать. В 2003-м ввели в эксплуатацию хранилища колодезного типа. На данный момент такой вид захоронения является одним из самых безопасных.

"В зависимости от того, какой радионуклид, какая у него активность (альфа, бета, гамма, нейтронные источники), они помещаются в свой колодец. Если это высокоактивные источники, то их размещают в специальных колодцах. Отличие их состоит в том, что внутри находится емкость, а сверху надстроены бетонные кольца с винтовым каналом с целью недопущения прямого излучения. Альфа-, бета-источники хранятся в колодцах другого типа, которые представляют собой пятиметровые шахты, в которых установлена емкость в виде кастрюли, куда сбрасываются источники. Такие колодцы позволяют извлечь радионуклиды для дальнейшей транспортировки в новый пункт захоронения радиоактивных отходов, который планируется построить в Республике Беларусь", - рассказал начальник специализированного предприятия КУП "Экорес" Сергей Шпунников.

Колодец для хранения радиоактивных отходов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c42bc0ee-6497-4a2f-ae6f-b9953d251184/conversions/51557c84-b129-4b33-86c5-8fc29d9b842d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c42bc0ee-6497-4a2f-ae6f-b9953d251184/conversions/51557c84-b129-4b33-86c5-8fc29d9b842d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c42bc0ee-6497-4a2f-ae6f-b9953d251184/conversions/51557c84-b129-4b33-86c5-8fc29d9b842d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c42bc0ee-6497-4a2f-ae6f-b9953d251184/conversions/51557c84-b129-4b33-86c5-8fc29d9b842d-xl-___webp_1920.webp 1920w Колодец для хранения радиоактивных отходов

Сейчас в мировой практике проектируются объекты с учетом минимизации риска попадания опасных веществ в окружающую среду. Атомные станции также производят высокорадиоактивные отходы, включая отработанное ядерное топливо. Такое, кстати, скоро появится и в Беларуси, и именно поэтому правильная изоляция отработанного топлива - жизненно важная задача.

В апреле Госатомнадзор назвал три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая - в Могилевской области. Если там будет построена еще одна атомная станция, то эта площадка будет в приоритете. И последний вариант расположения предложен в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и никак не используется ввиду своей загрязненности.

Решение проблемы осложняется длительностью периода полураспада нуклидов. Например, плутоний-238 имеет период полураспада 87 лет, а плутоний-239 - 24 тыс. лет. Это означает, что многие отходы останутся потенциально опасными еще спустя сотни поколений. Безопасное хранение радиоактивных отходов является отнюдь не прихотью, а необходимостью. Ожидается, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси появится в 2030 году.

В будущем материалы упаковываются в прочные металлические емкости, защищенные слоем бетона и специальных защитных покрытий. Все это делается с целью предотвращения проникновения радиации наружу и защиты будущих поколений от возможных угроз.