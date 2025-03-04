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Подарок Пинску. Обновленная детская поликлиника откроется в городе летом 2025-го
Обновленную детскую поликлинику в Пинске планируют ввести в эксплуатацию этим летом. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает БЕЛТА.
В Пинске прошлой осенью открыли после реконструкции детскую больницу. Тогда же Петр Пархомчик дал поручение о модернизации детской поликлиники. "Перед нашими строителями в последние годы ставим очень жесткие задачи. Взятые на себя обязательства должны быть непременно выполнены. Сегодня в Пинске я посетил масштабную стройку детской поликлиники. Есть твердое обещание, что во второй половине этого года мы ее откроем", - сказал председатель облисполкома.
По словам главы области, работа у строителей спорится. "Сейчас идет процедура на закупку необходимого оборудования. Планируем, что в пределах июня (ближе, наверное, к 3 июля) данный объект сдать в эксплуатацию. Это будет очередной подарок Пинску", - уточнил Петр Пархомчик.
Он подчеркнул, что в регионе приоритетное внимание уделяют социальной сфере, в первую очередь здравоохранению. Реконструкции, капитальные и текущие ремонты ведутся в центральных больницах в крупных городах Брестской области, в районных больницах, в малых населенных пунктах.
"Спортивная база расширяется, должно увеличиваться количество объектов", - подчеркнул руководитель Брестчины. Так, специалисты занимаются проектированием плавательного бассейна для Белоозерска. В Ганцевичах строят многофункциональный спортивный центр. "Надо отвлекать детей от компьютеров и телефонов, привлекать их к занятиям спортом, чтобы он стал массовым явлением, - убежден Петр Пархомчик. - Что касается строительства объектов, не вижу сложностей. Деньги будем находить. Тем более, мы прошлый год хорошо сработали. У нас был профицит бюджета. В этом году стартанули неплохо. По январю-февралю видим, что перевыполняем поставленные задачи".
В Пинске в преддверии Дня Конституции в торжественной обстановке открыли теннисные корты. Проект реализовали Пинский горисполком и Белорусская теннисная федерация при поддержке Брестского облисполкома. Под куполом расположились четыре корта с трибуной. Есть воркаут-площадка. В административно-бытовом корпусе обустроены четыре раздевалки, тренажерный зал, тренерская, учебный класс. Возле спорткомплекса для удобства посетителей построена автостоянка и велопарковка.-