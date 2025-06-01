Поддержка государства говорит о том, что в Беларуси создать семью безопасно

В дружной семье Русецких растут пятеро детей: трое защитников и две принцессы. Мальчики активно проводят время - ходят в бассейн, играют в настольный теннис, собирают конструкторы. Девочки любят творить - лепят и рисуют, а общее семейное увлечение - путешествия по Беларуси и велосипедные прогулки, которые объединяют всех и дарят массу ярких впечатлений.

"Мы ездим летом в поход с палатками. В прошлом году ездили на Нарочь, на Белое озеро. Очень часто ездим за грибами. У нас все собирают грибы, очень любят гулять по лесу. Это можно назвать семейным увлечением и традицией", - рассказал глава семейства.

"Самое удобное, что у нас есть, это бесплатное питание в школе, а еще учебники со скидкой в 50 %", - отметила мама.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c55138-dfc7-4bf6-80aa-1fe179f75751/conversions/20fd2e55-a6ab-40c6-a8b6-d1ab31c0c483-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c55138-dfc7-4bf6-80aa-1fe179f75751/conversions/20fd2e55-a6ab-40c6-a8b6-d1ab31c0c483-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c55138-dfc7-4bf6-80aa-1fe179f75751/conversions/20fd2e55-a6ab-40c6-a8b6-d1ab31c0c483-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c55138-dfc7-4bf6-80aa-1fe179f75751/conversions/20fd2e55-a6ab-40c6-a8b6-d1ab31c0c483-xl-___webp_1920.webp 1920w

Архитектор, программист, дизайнер, повар, юрист - такой будущий кадровый потенциал сейчас растет в семье Мотуз. Мечты и планы у детей самые разные. Всего в семье их 9. Самому младшему 6 лет, старшему - 17. Четверо - родные, пятеро - приемные. Но чужих детей не бывает, ведь для счастья ребенка важны любовь и забота родителей. И с этой задачей в семье справляются прекрасно.

Наталья Мотуз, родитель-воспитатель:

"Когда приходит ребенок в семью, он уже со своей судьбой, со своими историями. Самое главное - это вложить любовь, заботу, понимание. Мы с супругом решили таким образом подарить детям семейный уют и любовь".

Семейная политика всегда была и остается в центре внимания белорусского государства.

По данным Минтруда, на выплату пособий на детей в этом году предусмотрено 3,5 млрд белорусских рублей. Из них затраты на выплату госпособий семьям с детьми превышают 3,3 млрд рублей, в то время как расходы по материнству составляют около 278 млн рублей.

Огромное внимание государство уделяет многодетным семьям, действует ряд программ. Одна из них - семейный капитал. С 1 января 2025 года он составляет 33 275 рублей. Уже открыто более 146 тыс. депозитных счетов. Воспользоваться средствами можно досрочно.

Светлана Белаш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/782fb2fd-079a-4a21-8d1c-4ec9088b737f/conversions/ea60fa39-f730-4e5f-8fe4-ccb67eeaf032-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/782fb2fd-079a-4a21-8d1c-4ec9088b737f/conversions/ea60fa39-f730-4e5f-8fe4-ccb67eeaf032-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/782fb2fd-079a-4a21-8d1c-4ec9088b737f/conversions/ea60fa39-f730-4e5f-8fe4-ccb67eeaf032-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/782fb2fd-079a-4a21-8d1c-4ec9088b737f/conversions/ea60fa39-f730-4e5f-8fe4-ccb67eeaf032-xl-___webp_1920.webp 1920w Светлана Белаш

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"В основном средства семейного капитала многодетные семьи используют на решение жилищных вопросов, т.е. покупку жилья, строительство либо реконструкцию, также погашение кредитов, которые выдаются на эти цели. Также семьи многодетные используют средства семейного капитала на оплату услуг в сфере образования, когда нужно учиться либо ребенку, либо родитель решает получить образование. И медицинские услуги, в частности, стоматологические пользуются большим спросом".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46350607-7d7d-4edf-9a7e-f88c1287bd88/conversions/ee0820fc-124b-409a-b543-41a57386adc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46350607-7d7d-4edf-9a7e-f88c1287bd88/conversions/ee0820fc-124b-409a-b543-41a57386adc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46350607-7d7d-4edf-9a7e-f88c1287bd88/conversions/ee0820fc-124b-409a-b543-41a57386adc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46350607-7d7d-4edf-9a7e-f88c1287bd88/conversions/ee0820fc-124b-409a-b543-41a57386adc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, государство уделяет особое внимание детям с инвалидностью, сиротам, малышам с редкими заболеваниями и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для поддержки таких детей работают специальные фонды и общественные организации, которые предоставляют им всю необходимую помощь.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

"В канун Международного дня защиты детей по всей стране Белорусским детским фондом проводится более 100 мероприятий, будут окутаны любовью более 1,5 тыс. детей".