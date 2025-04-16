Подготовка ко Дню Победы: каким будет контингент территориальной обороны на параде

16 апреля прошло комплектование территориальных войск для участия в пешем расчете. В Смолевичском районе и в городе Жодино состоялся прием и распределение военнообязанных.

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В 2025 году парад будет выстроен из двух полноценных частей: одна современная, вторая историческая, которая будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет.

В Беларуси продолжается подготовка к параду на День Победы. В Жодино и Смолевичском районе призвали военнообязанных территориальных войск для формирования коробки пешего расчета.

170 человек были отобраны из территориальных войск для участия в параде на День Победы, но из них чеканить шаг у стелы "Минск город-герой" будет 150 военнообязанных, еще 20 призваны на случай резерва, но всех ждет одинаковая подготовка.

Еще пару недель назад военнообязанный Илья даже не мог представить, что станет участником парада ко Дню Победы. Такой шанс ему представил Смолевичский военкомат. Дело в том, что в 2025 году честь собрать коробку от территориальных войск выпала именно этому району Минской области и городу Жодино.

Юрий Шерстень news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dae5289d-891c-4fa4-8337-aa8e405e9317/conversions/6e7c4803-8d79-4dd2-94fa-b14121a271f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dae5289d-891c-4fa4-8337-aa8e405e9317/conversions/6e7c4803-8d79-4dd2-94fa-b14121a271f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dae5289d-891c-4fa4-8337-aa8e405e9317/conversions/6e7c4803-8d79-4dd2-94fa-b14121a271f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dae5289d-891c-4fa4-8337-aa8e405e9317/conversions/6e7c4803-8d79-4dd2-94fa-b14121a271f7-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Шерстень

Юрий Шерстень, военный комиссар Смолевичского района и г. Жодино:

"Трудностей, конечно, не избежать нам при подготовке к параду, но самое главное - это желание человека. 80-летие Победы будет как дань их дедам и прадедам. Для наших военнообязанных это является основой мотивации".

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После приема и подсчета военнообязанных отправляют на получение формы и личных принадлежностей. Для завода КЗТШ это стало своего рода небольшой проверкой. Дело в том, что в военное время именно здесь будут одевать и обувать военнообязанных. Так что лишний чек для ответственных за территориальную оборону от завода не помешает.

Виталий Бондарев, начальник пункта приема личного состава района территориальной обороны № 7:

"В данный момент это является тренировочным мероприятием, поэтому показываем работу пункта приема личного состава".

Уже через полчаса гражданские превращаются в бойцов территориальных войск. Помимо новенькой формы военнообязанным выдали все, что им понадобится на протяжении трех недель для быта, а также плащ-палатки и самое главное для чеканки шага на плацу - берцы.

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Александр Лицкевич, военнообязанный:

"Будучи курсантом МЧС в коробке МЧС на парадном расчете участвовал. Сейчас выпала честь снова символично поучаствовать в честь знаковой даты".

Александр, как бывший офицер, пройдет возле стелы в знаменной группе коробки от территориальной обороны, а рядом с ним военный комиссар района и даже председатель местного исполкома. Иначе никак, ведь для Смолевичей предоставить своих жителей для парада стало знаменательным событием, отмечает председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Парамонов Николай.

Николай Парамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/189370ef-0761-462f-82e7-ac667df772cc/conversions/7bf86ba9-87f5-4c71-b110-25c70a81c9dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/189370ef-0761-462f-82e7-ac667df772cc/conversions/7bf86ba9-87f5-4c71-b110-25c70a81c9dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/189370ef-0761-462f-82e7-ac667df772cc/conversions/7bf86ba9-87f5-4c71-b110-25c70a81c9dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/189370ef-0761-462f-82e7-ac667df772cc/conversions/7bf86ba9-87f5-4c71-b110-25c70a81c9dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Николай Парамонов

Николай Парамонов:

"Мы будем стремиться отдать память тем воинам, которые принесли нам мир и спокойствие. Мы будем помнить всегда то, что сделали наши предки".