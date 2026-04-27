Подготовка водителей в автошколах: почему с первого раза на права сдают далеко не все

Ужесточить подготовку водителей в автошколах - такую задачу недавно поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении ДОСААФ. Главное - это вопрос безопасности на дорогах. Ежегодно только в ДОСААФ обучаются вождению около 45 тыс. человек, но с первого раза на права сдают далеко не все.

Тема качества подготовки водителей с каждым годом только набирает актуальность. Дело не только в количестве ДТП на дорогах страны (здесь статистика оставляет желать лучшего), но и в цифрах по сдаче экзаменов ГАИ с первого раза. Если теория с первой попытки поддается 60 % обучающимся, то сдача практической части все больше напоминает лотерею, в которой к выигрышу приходит лишь каждый четвертый. В чем причины, порой сложно объяснить даже самим учителям.

Сергей Борисов, инструктор по вождению:

"Обучаются сейчас слабовато, особенно плохо стали сдавать теоретические экзамены. На практике не хватает часов. Сидя в классе, они могут рассказать все, но как только садятся за руль, это все из головы улетает. Так происходит практически у 80 % всех обучающихся".

Автошколы предоставляют будущим водителям полную теоретическую базу и 50 часов вождения, чтобы каждый уверенно чувствовал себя на дороге. Достаточно ли этого? Вопрос о возможных изменениях в системе подготовки водителей звучит уже не первый год. В том числе речь идет об увеличении количества практических занятий вождения с 50 до 70 часов, а также активнее планируют использовать интерактивные тренажеры. Как считают специалисты, нужно позволить отработать элементарные манипуляции до автоматизма, на чем, как правило, и сыпятся экзаменующиеся.

Сергей Бабич

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Наиболее часто встречаются нарушения при сдаче практической части экзамена на дороге - это несвоевременное включение или выключение указателей поворотов, осуществление перестроения на перекрестках, нарушение требований дорожной разметки и создание препятствия для движения".

В тесте на компьютере 10 вопросов, допустима только одна ошибка, две - уже пересдача. На автодроме и в городе правила те же: вторая ошибка становится фатальной. Насколько строги правила? Так кажется лишь на первый взгляд, ведь на дороге такое нарушение - это потенциальное ДТП, угроза здоровью и жизни тех, кто оказался рядом. Это азы, которые закладывают будущим водителя еще на первых занятиях. Такое объяснение добавляет ответственности и понимания, что дорога - это территория риска, где безопасность - это дело каждого участника.

Виктория Панькова, жительница г. Минска:

"У меня были замечательные лекторы и инструкторы, которые объясняли все по несколько раз. На этапе сдачи ГАИ все прошло хорошо с теорией и автодромом, но вождение сдала только со второго раза".