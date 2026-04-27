Подготовка водителей в автошколах: почему с первого раза на права сдают далеко не все
Ужесточить подготовку водителей в автошколах - такую задачу недавно поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении ДОСААФ. Главное - это вопрос безопасности на дорогах. Ежегодно только в ДОСААФ обучаются вождению около 45 тыс. человек, но с первого раза на права сдают далеко не все.
Тема качества подготовки водителей с каждым годом только набирает актуальность. Дело не только в количестве ДТП на дорогах страны (здесь статистика оставляет желать лучшего), но и в цифрах по сдаче экзаменов ГАИ с первого раза. Если теория с первой попытки поддается 60 % обучающимся, то сдача практической части все больше напоминает лотерею, в которой к выигрышу приходит лишь каждый четвертый. В чем причины, порой сложно объяснить даже самим учителям.
Сергей Борисов, инструктор по вождению:
"Обучаются сейчас слабовато, особенно плохо стали сдавать теоретические экзамены. На практике не хватает часов. Сидя в классе, они могут рассказать все, но как только садятся за руль, это все из головы улетает. Так происходит практически у 80 % всех обучающихся".
Автошколы предоставляют будущим водителям полную теоретическую базу и 50 часов вождения, чтобы каждый уверенно чувствовал себя на дороге. Достаточно ли этого? Вопрос о возможных изменениях в системе подготовки водителей звучит уже не первый год. В том числе речь идет об увеличении количества практических занятий вождения с 50 до 70 часов, а также активнее планируют использовать интерактивные тренажеры. Как считают специалисты, нужно позволить отработать элементарные манипуляции до автоматизма, на чем, как правило, и сыпятся экзаменующиеся.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Наиболее часто встречаются нарушения при сдаче практической части экзамена на дороге - это несвоевременное включение или выключение указателей поворотов, осуществление перестроения на перекрестках, нарушение требований дорожной разметки и создание препятствия для движения".
В тесте на компьютере 10 вопросов, допустима только одна ошибка, две - уже пересдача. На автодроме и в городе правила те же: вторая ошибка становится фатальной. Насколько строги правила? Так кажется лишь на первый взгляд, ведь на дороге такое нарушение - это потенциальное ДТП, угроза здоровью и жизни тех, кто оказался рядом. Это азы, которые закладывают будущим водителя еще на первых занятиях. Такое объяснение добавляет ответственности и понимания, что дорога - это территория риска, где безопасность - это дело каждого участника.
Виктория Панькова, жительница г. Минска:
"У меня были замечательные лекторы и инструкторы, которые объясняли все по несколько раз. На этапе сдачи ГАИ все прошло хорошо с теорией и автодромом, но вождение сдала только со второго раза".
По статистике 2025 года, аварийность на дорогах страны снизилась на 15 % по сравнению с 2024-м. Однако цифра остается высокой, нередко в ДТП замечены те, кто водит с пометкой 70 км/ч. Эти факты накладывают еще больше ответственности на автошколы. Речь идет не просто про репутацию, эти факты объясняют на понятном языке, почему водить могут не все. Те, кому удалось получить водительское удостоверение, остаются учениками, которых учит реальная жизнь на дорогах, и она не прощает ошибок.