Подготовлена ли в Беларуси система противовоздушной обороны

Поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности является основной задачей для белорусской армии, которую определил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Военные должны уметь адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы. 25 марта в важный для всей страны день Президент еще раз подчеркнул, что мир шатается, и горячих точек становится все больше, эскалация вокруг только усиливается, а на пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт.

Именно поэтому сессия у армейцев не заканчивается. Как сдают экзамены на зимне-весенней сессии военные, рассказал начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко.

Павел Муравейко:

"Действия зенитно-ракетных войск и авиации показали, что подразделения и части к выполнению задач готовы. Естественно, предстоит еще провести комплекс мероприятий по оценке объективного контроля".