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Подготовлена ли в Беларуси система противовоздушной обороны
Поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности является основной задачей для белорусской армии, которую определил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Военные должны уметь адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы. 25 марта в важный для всей страны день Президент еще раз подчеркнул, что мир шатается, и горячих точек становится все больше, эскалация вокруг только усиливается, а на пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт.
Именно поэтому сессия у армейцев не заканчивается. Как сдают экзамены на зимне-весенней сессии военные, рассказал начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко.
Павел Муравейко:
"Действия зенитно-ракетных войск и авиации показали, что подразделения и части к выполнению задач готовы. Естественно, предстоит еще провести комплекс мероприятий по оценке объективного контроля".
Начальник Генштаба также обозначил, что впечатление и восприятие действий (а Павел Муравейко находился рядом с командующим, который управлял боевыми действиями) являются позитивными, уверенными, слаженными и надежными. А это заставляет радоваться, что в Беларуси есть такая подготовленная система противовоздушной обороны.