Поднять флаг над Рейхстагом, подорвать мост - какие мультимедийные технологии использовали в МВЦ

В Минском международном выставочном центре была проделана большая работа по созданию мультимедийного контента и внедрению различных технологий. Что посетители могут опробовать там, рассказал первый замминистра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин на "Первом информационном".

По словам замминистра культуры, посетитель МВЦ может водрузить знамя над Рейхстагом, стать непосредственным свидетелем сражения на Курской дуге, попробовать подорвать мост, на который зашел немецкий танк. Также есть возможность услышать различные воспоминания участников Великой Отечественной войны, в том числе людей, которые прошли через концентрационные лагеря. Имеются воспоминания защитников Брестской крепости.