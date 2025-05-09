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Поднять флаг над Рейхстагом, подорвать мост - какие мультимедийные технологии использовали в МВЦ
В Минском международном выставочном центре была проделана большая работа по созданию мультимедийного контента и внедрению различных технологий. Что посетители могут опробовать там, рассказал первый замминистра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин на "Первом информационном".
По словам замминистра культуры, посетитель МВЦ может водрузить знамя над Рейхстагом, стать непосредственным свидетелем сражения на Курской дуге, попробовать подорвать мост, на который зашел немецкий танк. Также есть возможность услышать различные воспоминания участников Великой Отечественной войны, в том числе людей, которые прошли через концентрационные лагеря. Имеются воспоминания защитников Брестской крепости.
"Есть различные мультимедийные инфокиоски, в которых представлен огромный объем информации по участникам Великой Отечественной войны, фронтовикам, партизанам, подпольщикам. Есть выходы на ресурсы в режиме онлайн, где можно попытаться найти информацию о своих предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Можно даже наградные листы найти, в которых конкретно описан подвиг этих людей", - обозначил Дмитрий Шляхтин.