Подвиг героев и зверства фашистов - концерт-реквием "Каждый третий" смотрит вся Беларусь

В память о каждом павшем... Уникальный формат рассказа о геноциде белорусского народа - концерт-реквием "Каждый третий". Внуки победителей - современные авторы слов, музыки, актеры и певцы - рассказывают о самой страшной трагедии Беларуси. Концерт-реквием "Каждый третий" смотрит вся страна!

11 апреля во Дворце Республики делегация Минской области.

Война затронула каждую белорусскую семью и каждый уголок страны. Минщина как Беларусь в миниатюре - в самом центре событий, порой жестоких и кровавых. Тростенец, Шталаг-342 в Молодечно, Хатынь… Список можно продолжать долго, и он до сих пор открытый. Расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается.

Концерт-реквием - напоминание о том, какой ценой досталась Великая Победа, какие тяготы, лишения и потери пережил народ. 80 минут спустя 80 лет.

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Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"В моей семье, как и в миллионах других, есть такие истории. Мою бабушку и прабабушку угоняли в Германию на работы. Мой дед - фронтовик, о чем я с гордостью говорю. Десантник, связист. Поэтому, безусловно, эта ужасная война затронула практически каждую семью в нашей стране. И мы всегда должны помнить это".

11 апреля показ концерта-реквиема "Каждый третий" для Минской области

Минская область уникальна. Граничит со всеми регионами страны. И уже с воскресенья, 6 апреля, слышит отзывы соседей о концерте-реквиеме. Поэтому сегодня во Дворце Республики публика подготовленная. Зрители погружаются в атмосферу еще до входа в зал. В фойе дворца ожившие картины, хлеб по рецептуре военных лет и фронтовые письма.

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"Не мешало бы, чтобы это видели не только взрослые, но и школьники. Потому что очень важно, особенно в наше время, помнить, чтить и передавать это из поколения в поколение", - поделилась мнением одна из зрительниц.

"Сегодня я привела свою дочь показать эту экспозицию, сходить вместе с ней на этот концерт, который посвящен Дню Победы, чтобы и они об этом помнили", - сказала вторая.

"Если мы не будем знать свои истории, у нас не будет своего будущего. Без корней не будет никакого будущего. Поэтому мы должны знать свои корни. Если мы забудем эту войну, значит, война придет снова к нам", - говорит мужчина.

Во время показа зрители и переносятся в военные 40-е. Но самые сильные эмоции они переживают после концерта, осознавая, что война никогда не должна повториться. Тогда народ выстоял - и в этом его великий подвиг.

Концерт-реквием "Каждый третий" осенью на сцене Кремлевского дворца

"Заставляет вспомнить историю наших предков и еще раз поблагодарить за тот неоценимый подвиг, который они ценой своей жизни сотворили и подарили нам возможность жить сейчас в мирное время", - рассказала о своих впечатлениях белоруска.

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"Лично я практически весь концерт проплакала и простояла. Было о чем подумать, и очень хочется пожелать нашей стране, нашему народу, чтобы эти страшные события никогда не повторились", - с дрожью в голосе поделилась эмоциями одна из зрительниц.

Разделить эти эмоции смогут и наши братья - те, с кем плечом к плечу деды и прадеды приближали Великую Победу. Осенью концерт-реквием отправится в Москву. Историю "Каждого третьего" расскажут на сцене Кремлевского дворца.

Галина Симанович, режиссер-постановщик Государственного Кремлевского дворца:

"Ждем вас в гости, и уверена, что москвичи, гости столицы тоже вынесут свое глубокое впечатление о том, что вы рассказываете здесь. И не только в юбилеи нужно учить нашу молодежь и все славянские народы на том, что вы показываете. Спасибо вам большое".

12 апреля во Дворце Республики ждут жителей Гомельщины. В понедельник, 14 апреля, по просьбе жителей столицы состоится еще один показ для минчан.