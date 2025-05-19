Подвиг, цена которому - жизнь. В годовщину трагедии в Барановичах почтили память летчиков-героев

Напомним, 19 мая 2021-го, выполняя учебно-тренировочный полет, военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение на улице Розы Люксембург в Барановичах. Пилоты ценой своей жизни увели падающий самолет от жилых домов. Сегодня об их подвиге здесь говорит и символичный мемориал.

"До конца выполнили свой служебный долг. Мы этими подвигами гордимся, всегда их прославляем. Принято решение в прошлом году о создании художественного фильма, который может быть немножко, но все-таки раскрывает характер наших героев - "Одно на двоих". Этот фильм снимается уже в течение года. Рабочие процессы происходят. Рассчитываем, что к 5-летию трагедии мы этот фильм презентуем".