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Подвиг, цена которому - жизнь. В годовщину трагедии в Барановичах почтили память летчиков-героев
В Барановичах почтили память героев Беларуси Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Сегодня мая ровно 4 года с момента трагедии.
Напомним, 19 мая 2021-го, выполняя учебно-тренировочный полет, военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение на улице Розы Люксембург в Барановичах. Пилоты ценой своей жизни увели падающий самолет от жилых домов. Сегодня об их подвиге здесь говорит и символичный мемориал.
Эдуард Жмакин, замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
"До конца выполнили свой служебный долг. Мы этими подвигами гордимся, всегда их прославляем. Принято решение в прошлом году о создании художественного фильма, который может быть немножко, но все-таки раскрывает характер наших героев - "Одно на двоих". Этот фильм снимается уже в течение года. Рабочие процессы происходят. Рассчитываем, что к 5-летию трагедии мы этот фильм презентуем".
В ноябре 2021-го указом Президента летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси".