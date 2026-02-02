3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
Поезд Минск-Мозырь по техническим причинам следует с задержкой более чем на час
Автор:Редакция news.by
Поезд №876 Минск - Мозырь отправлением по графику из Минска в 19.38 и прибытием в Мозырь в 23.50 по техническим причинам отправился из Минска с задержкой на 1 час 20 минут. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Белорусская железная дорога примет все меры по сокращению времени опоздания поезда в Мозырь. Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.