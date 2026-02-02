Поезд Минск-Мозырь по техническим причинам следует с задержкой более чем на час

Поезд №876 Минск - Мозырь отправлением по графику из Минска в 19.38 и прибытием в Мозырь в 23.50 по техническим причинам отправился из Минска с задержкой на 1 час 20 минут. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.