"Поезд Победы" прибыл в Гомель

Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибыла в Гомель. Уникальный передвижной музей уже в пятый раз курсирует по всей Беларуси.

Его экспозиция - это интерактивное путешествие в прошлое, посвященное подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. 10 вагонов - 10 разделов истории. Благодаря мультимедийным технологиям и реалистичным декорациям посетители могут максимально точно ощутить атмосферу того времени.



Прикоснуться к истории помогает аудиогид. Рассказ ведется от лица машиниста паровоза Лидии. Прообразом героини стала Елена Чухнюк, машинист локомотивного депо Гомель.