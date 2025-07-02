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"Поезд Победы" прибыл в Минск
Автор:Редакция news.by
"Поезд Победы" прибыл в белорусскую столицу накануне Дня Независимости.
На вокзале Минск-Пассажирский прошел митинг-реквием, встреча с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны.
"Поезд Победы" - это уникальная выставочная экспозиция, которая позволяет ощутить эффект присутствия. Каждый вагон музея на колесах отображает определенные события военных лет с историческими фактами и воспоминаниями людей.
"Поезд Победы" пробудет в Минске до 5 июля. После этого состав отправится в Россию.