"Поезд Победы" прибыл в Минск

"Поезд Победы" прибыл в белорусскую столицу накануне Дня Независимости.

На вокзале Минск-Пассажирский прошел митинг-реквием, встреча с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны.

"Поезд Победы" - это уникальная выставочная экспозиция, которая позволяет ощутить эффект присутствия. Каждый вагон музея на колесах отображает определенные события военных лет с историческими фактами и воспоминаниями людей.