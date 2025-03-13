Покровский форум в Полоцке, "Буйничское поле", "Тростенец". Парламентарии СГ обсудили новые проекты

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Покровский форум в Полоцке, "Буйничское поле" и "Тростенец". Парламентарии Союзного государства обсудили новые проекты в области культуры. Это гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, "Славянский базар" в Витебске, а также фестиваль Союзного государства "Творчество юных".

Особое внимание в год 80-летия Великой Победы будет уделено проектам, направленным на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Среди наиболее значимых - продолжение реконструкции сооружений Брестской крепости, создание мемориального музея "Буйничское поле" в Могилеве и проекты на Курской дуге.

Сегодня, когда мы все чаще сталкиваемся с фальсификацией истории, когда в Европе сносят памятники советским воинам, которые освободили ее от фашизма, очень важно сохранить правду о тех событиях.

Ирина Абельская, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Очень важный момент - вовлечение молодежи, школьников. Мы на какое-то время потеряли их внимательность и заинтересованность в изучении этого исторического наследия. Сегодня многие проекты проходят даже не в рамках парламентского обсуждения, это "Поезд памяти", "Герои прошлых лет", "Каждый третий", художественные, музыкальные, концертные мероприятия".

"Как говорил Гоголь, сейчас идет бой, бой за души человека. Мы продолжаем этот бой, повышая градус нашей активности для того, чтобы на полях СГ мы показали пример подлинной культуры, ее возрождения. Все мероприятия направлены на укрепление СГ, мы будем наращивать количество подобных событий. Именно их будем поддерживать", - рассказал Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского собрания по культуре, народный артист России.

По окончании заседания белорусские парламентарии сделали неожиданный подарок народному артисту России Николаю Бурляеву - передали книгу "Президент" с личным автографом Александра Лукашенко.

Также депутаты смогли насладиться архитектурой, фресками и уникальными иконами храма Христа Спасителя. Это один из самых известных соборов России. Был полностью разрушен в 30-е годы и восстановлен в 90-х годах 20-го столетия.