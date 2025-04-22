Покупал самокаты, но лишился денег - предприниматель из Гродно попал в ловушку мошенников

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В Минске правоохранители задержали курьера, который завладел деньгами гродненского предпринимателя, заплатившего якобы за партию самокатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Злоумышленники заказали партию самокатов на сумму порядка 25 тыс. рублей в минской фирме. Доставку оформили в Гродно наложенным платежом. Затем связались с представителем компании, занимающейся продажей двухколесного транспорта в областном центре, и предложили приобрести товар по заниженной цене - за 9,5 тыс. рублей. Мужчина согласился, не подозревая, что попал на крючок мошенников.

Когда самокаты прибыли в Гродно, получатель их осмотрел, после чего с ним встретился человек для оплаты заказа. Гродненец передал ему оговоренную сумму, полагая, что это и есть работник минской фирмы. На самом же деле это был курьер мошенников.

Деньги курьер планировал перевести на счет аферистов. Не сумев этого сделать в банках Гродно, отправился в столицу. По словам мужчины, только по дороге в Минск он начал догадываться, что стал участником преступной группы. Совершить финансовую операцию он не успел, так как был задержан сотрудниками милиции.